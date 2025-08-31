Legyőzte a Lajosmizsét és az élre állt a Kalocsa

A Kalocsa-Lajosmizse mérkőzésen két olyan csapat találkozott, amelyek győzelemmel rajtoltak a bajnokságban. A Kalocsa magabiztos győzelmet aratott. 0-0-ás félidő után a 69. percre már 4-0-ra vezetett Vaskó József csapata, Markó Renátó két, Farkas Zalán és Tóth Levente egy-egy találatával. A Mizse a hajrában tudott szépíteni az eredményen, Majoros Benjámin és Ubornyák József góljaival alakult ki a 4-2-es hazai győzelmet jelentő végeredmény.

Hazai pályán győzött a Kalocsa

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A Kecel FC a bajnoki címvédő Tiszakécskei LC II, gárdáját fogadta. Az Akasztóról Kecelre igazolt Szabó Zsolt góljával a hazaiak szerezték meg a vezetést a 2. percben, a Tiszakécske a 22. percben, Lovas Zsombor révén egyenlített. A 61. percben Balla Dániel megszerezte a címvédő győzelmét jelentő találatot.

Patvaros Zsolt (sárga mezben) szerezte Soltvadkerten az SC Hírös-Ép második gólját

Fotó: Szentirmay Tamás / Archív felvétel

A Bajai LC a Kecskeméti TE II.-t fogadta. Az első játékrészben a Bajára frissen hazatért Bajnok Noel kétszer is bevette a kecskemétiek kapuját, így 2-0-ás hazai vezetéssel következett a második félidő. A folytatás már csak egy, de szintén bajai gólt hozott – Varga Stefano az 56. percben mattolta Pálfi Kristófot –, így a Koch Tamás csapata 3-0-ás győzelmet aratott.

Bajai gólöröm Varga Stefano találata után

Fotó: Pulai Zsóka

Akárcsak a Kalocsa-Lajosmizse mérkőzésen, a Soltvadkert-SC Hírös-Ép összecsapáson is két olyan gárda meccselt, amelyek mind a három pontot megszerezték az első körben. Mozgalmas mérkőzésen Gréci Gábor góljával a 8. percben megszerezte a vezetést az SC Hírös-Ép, Huszka Bendegúz tizenkét percre rá egyenlített. Patvaros Zsolt egy remek Farkas András és Récsei Péter összjátékot követően a kapuba küldött pontos fejessel gondoskodott arról, hogy az SC Hírös-Ép 2-1-es előnnyel vonulhasson a pihenőre. Gréczi Gábor a folytatásban hamar kétgólosra növelte a kecskeméti előnyt. Kovács Péter 80. percben szerzett találata szorossá tette ugyan a meccset, de több gól nem esett, így az SC Hírös-Ép a második mérkőzését is megnyerte.

Eredmények:

Anda Kalocsa FC-Lajosmizsei VLC 4-2,

Kecel FC-Tiszakécskei LC II. 1-2,

Bajai LC-Kecskeméti TE II. 3-0,

Soltvadkerti TE Soltút-SC Hírös-Ép 2-3.

A vármegye I. állása

1. KALOCSA 2 2 0 0 8-3 6

2. SC HÍRÖS-ÉP 2 2 0 0 4-2 6

3. TISZAKÉCSKE II. 2 2 0 0 3-1 6

4. BAJA 2 1 1 0 5-2 4

5. JÁNOSHALMA 2 1 1 0 5-3 4

6. HARTA 2 1 0 1 11-3 3

7. KUNBAJA 2 1 0 1 6-2 3

8. SOLTVADKERT 2 1 0 1 6-3 3

9. KECSKEMÉTI LC 2 1 0 1 5-2 3

10. LAJOSMIZSE 2 1 0 1 3-4 3

11. KECSKEMÉT TE II. 2 1 0 1 2-4 3

12. CSÓLYOSPÁLOS 2 1 0 1 4-12 3

13. KECEL 2 0 0 2 1-3 0

14. KISKUNFÉLEGYHÁZA 2 0 0 2 1-4 0

15. BÁCSALMÁS 2 0 0 2 1-8 0

16. KISKŐRÖS 2 0 0 2 0-9 0

