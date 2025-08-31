augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Legyőzte a Lajosmizsét és az élre állt a Kalocsa

Címkék#vármegye I.#labdarúgás#mérkőzés

Ezen a hétvégén a 2. fordulót rendezték meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. A második körből négy mérkőzést vívtak meg vasárnap, már csak három csapat százszázalékos. Hazai pályán győzött a Kalocsa és a Baja, vendégként távozott három ponttal a Tiszakécskei LC II. és az SC Hírös-Ép.

Vincze Miklós

A Kalocsa-Lajosmizse mérkőzésen két olyan csapat találkozott, amelyek győzelemmel rajtoltak a bajnokságban. A Kalocsa magabiztos győzelmet aratott. 0-0-ás félidő után a 69. percre már 4-0-ra vezetett Vaskó József csapata, Markó Renátó két, Farkas Zalán és Tóth Levente egy-egy találatával. A Mizse a hajrában tudott szépíteni az eredményen, Majoros Benjámin és Ubornyák József góljaival alakult ki a 4-2-es hazai győzelmet jelentő végeredmény.

a kalocsa hazai pályán nyert
Hazai pályán győzött a Kalocsa
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A Kecel FC a bajnoki címvédő Tiszakécskei LC II, gárdáját fogadta. Az Akasztóról Kecelre igazolt Szabó Zsolt góljával a hazaiak szerezték meg a vezetést a 2. percben, a Tiszakécske a 22. percben, Lovas Zsombor révén egyenlített. A 61. percben Balla Dániel megszerezte a címvédő győzelmét jelentő találatot. 

Patvaros Zsolt a sárga mezben a Soltvadkert-sC Hírös-Ép mérkőzésen
Patvaros Zsolt (sárga mezben) szerezte Soltvadkerten az SC Hírös-Ép második gólját
Fotó: Szentirmay Tamás / Archív felvétel

A Bajai LC a Kecskeméti TE II.-t fogadta. Az első játékrészben a Bajára frissen hazatért Bajnok Noel kétszer is bevette a kecskemétiek kapuját, így 2-0-ás hazai vezetéssel következett a második félidő. A folytatás már csak egy, de szintén bajai gólt hozott – Varga Stefano az 56. percben mattolta Pálfi Kristófot –, így a Koch Tamás csapata 3-0-ás győzelmet aratott.

bajai labdarúgók öröme
Bajai gólöröm Varga Stefano találata után
Fotó: Pulai Zsóka

Akárcsak a Kalocsa-Lajosmizse mérkőzésen, a Soltvadkert-SC Hírös-Ép összecsapáson is két olyan gárda meccselt, amelyek mind a három pontot megszerezték az első körben. Mozgalmas mérkőzésen Gréci Gábor góljával a 8. percben megszerezte a vezetést az SC Hírös-Ép, Huszka Bendegúz tizenkét percre rá egyenlített. Patvaros Zsolt egy remek Farkas András és Récsei Péter összjátékot követően a kapuba küldött pontos fejessel gondoskodott arról, hogy az SC Hírös-Ép 2-1-es előnnyel vonulhasson a pihenőre. Gréczi Gábor a folytatásban hamar kétgólosra növelte a kecskeméti előnyt. Kovács Péter 80. percben szerzett találata szorossá tette ugyan a meccset, de több gól nem esett, így az SC Hírös-Ép a második mérkőzését is megnyerte. 

Eredmények: 

Anda Kalocsa FC-Lajosmizsei VLC 4-2, 

Kecel FC-Tiszakécskei LC II. 1-2, 

Bajai LC-Kecskeméti TE II. 3-0, 

Soltvadkerti TE Soltút-SC Hírös-Ép 2-3. 

A vármegye I. állása

1.    KALOCSA    2    2    0    0    8-3    6
2.    SC HÍRÖS-ÉP    2    2    0    0    4-2    6 
3.    TISZAKÉCSKE II.    2    2    0    0    3-1    6
4.    BAJA    2    1    1    0    5-2    4
5.    JÁNOSHALMA    2    1    1    0    5-3    4
6.    HARTA    2    1    0    1    11-3    3
7.    KUNBAJA    2    1    0    1    6-2    3
8.    SOLTVADKERT    2    1    0    1    6-3    3
9.    KECSKEMÉTI LC    2    1    0    1    5-2    3
10.    LAJOSMIZSE    2    1    0    1    3-4    3
11.    KECSKEMÉT TE II.    2    1    0    1    2-4    3
12.    CSÓLYOSPÁLOS    2    1    0    1    4-12    3
13.    KECEL    2    0    0    2    1-3    0
14.    KISKUNFÉLEGYHÁZA    2    0    0    2    1-4    0
15.    BÁCSALMÁS    2    0    0    2    1-8    0
16.    KISKŐRÖS    2    0    0    2    0-9    0
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu