Több változás is történt a Kalocsa keretében

A Kalocsa FC körül sok változás történt a nyáron, az első az új gyepszőnyeg avatása, a második az elnöki poszton történő változás volt, Kohány Gábor helyét András Csaba vette át. A csapat körül is történtek változások, de a szakmai munkát továbbra is Vaskó József vezeti majd.

A Kalocsa FC keretében több változás is volt

Fotó: Anda Kalocsa FC Facebook-oldala

Az Anda Kalocsa FC rutinos és fiatal játékosokat is igazolt

Akadnak azonban távozók a játékos közül, Matos Martin, Rábóczki Richárd és Rőthy Szabolcs például felhagytak a játékkal. Távozik mellettük Erdélyi Zsolt, Dobra Benjámin és Vatai Adrián sem maradtak. A kalocsaiak arról is beszámoltak, hogy a bajnoki rajton Vass Zoltán és Monori Martin sérülés miatt biztosan nem lesz még bevethető.

Vannak már érkezők is, így a 35 éves Tolnai Róbert 35 éves, aki Bátaszékről jött, a bal oldalon lesz bevethető. Szintén Bátaszékről érkezik Sümegi Balázs, aki a védelem közepén és jobb oldalán a leghasznosabb. A rutin mellé fiatalok is érkeznek, a 18 éves Répási Péter (támadó) és a 17 esztendős Bagó Iván (középpályás) Paksról csatlakoznak, míg a 18 éves Kakonyi Egon (balhátvéd, középpályás) Kanadából, Torontóból tér haza.