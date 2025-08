Kádár Kitti arannyal tért haza Somogyból

Kaposvártól északra található a Deseda-tó, amely körül immáron a tizenegyedik alkalommal rendezték meg a DUMÁT, a Deseda Ultra Maraton és Futófesztivált. A viadalon több távon is indulhattak a futók. Be lehetett nevezni egyharmad maratonra, kétharmad maratonra, éjszakai és nappali maratonra, de aki elég energiát érzett magában, az vállalkozhatott a 42 kilométeres maratoni táv duplájára, triplájára, négyszeresére, ötszörösére és hatszorosára is, tehát akár 252 kilométert is meg lehetett tenni szervezett keretek között. A viadalon a félegyházi Kádár Kitti is megmérette magát.

Kádár Kitti a dobogó legfelső fokán

Fotó: Beküldött fotó

A tó körül kijelölt futópálya pontosan 14 kilométer, így a szeptemberi Sparthatlonra készülő kiskunfélegyházi futónőnek, Kádár Kittinek és riválisainak pontosan három kört kellett megtenniük a tó körül, hogy teljesíthessék a maratoni távot. Kádár Kitti azt követően, hogy hivatalossá vált, hogy indulhat a szeptember végi Sparthatlonon, elmondta, hogy néhány versenyen még indul a görögországi kaland előtt, de a célja immáron „mindössze” annyi, hogy tartsa a kondiját és hogy sérülésmentesen sikerüljön versenyeznie. Ehhez képest parádés teljesítménnyel, az éjjeli maratonban mögötte másodikként befutó versenyzőhöz képest két perc 23 másodperc előnnyel nyerte meg a saját versenyét, és lett első az abszolút kategóriában is.

– Éjfélkor volt a rajt, így háromnegyed tizenkettőkor álltam be a rajtvonalba – tekintett vissza a viadalra a versenyző. – Remek hangulatban rajtoltam el, hiszen ezúttal három kísérőm is akadt Kozma Zsolt, Hosszú János és Zvekán Kristóf személyében. A rajtot követően a széldzseki hamar lekerült rólam a fullasztó pára miatt. Sokáig, úgy 11 kilométerig egy hölgy haladt előttem, őt megelőztem. Onnantól én vezettem a maratoni abszolút mezőnyt, Az első kör egész jól is ment. A második körben jöttek a nehézségek, irdatlan hányingerem lett, gyakorlatilag egy kör – tizennégy kilométer – kellett, hogy rendbetegyem magam. Már akkor elkezdett esegetni az eső, a harmadik körre pedig már nem volt kegyelem az égiek részéről: ömlött az eső, dörgött, villámlott. A harmadik körben, éppen amikor az erdőbe értem, a 8 kilométeres frissítő ponton vettem észre, hogy a második helyen álló hölgy csak 58 másodpercre van mögöttem. Úgy döntöttem, hogy 58 másodperc előny, az nem előny, úgyhogy iramot váltottam, és meg sem álltam a célig – mondta Kádár Kitti.