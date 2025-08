Gáláns vendéglátónak bizonyult a Jánoshalmi SE

Csalódott a Jánoshalmi SE teljesítményében

– Nehéz szavakat találnom ez után a mérkőzés után, ugyanis rendkívül kiábrándító teljesítményt nyújtottunk – tekintett vissza magára a mérkőzésre Sarok Attila. – És bár hetek óta készültünk a kupameccsre, mégis úgy hozta az élet, hogy mindössze egyetlen támadóval tudtunk fölállni. Nem mintha a fiatal, 17 éves Gáspár Zalán nyakába akarnék varrni bármit is, dehogy, nem erről van szó, hiszen a fiatal játékos nagy lelkesedéssel küzdött. Az viszont nyilvánvaló volt, hogy hiányoznak mellőle a tapasztalt, rutinos támadóink, akik viszont sérülés vagy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudták vállalni a találkozót. Jellemző, hogy amikor a játékos-edző, Szabó Szilárd a 62. percben becserélte magát Gáspár Zalán helyett, akkor – felnőtt pályafutása során bizonyára első alkalommal – ő lett az egyszemélyes csatár.

Lőni persze nem csak a csatároknak szabad, lövést azonban nem eresztett meg a Jánoshalma ezen a találkozón.

– Ennyire még soha nem bosszankodtam mérkőzés után, ugyanis meggyőződésem, hogy a nehézségeink ellenére is saját magunkat vertük meg – vette vissza a szót a JSE technikai vezetője. – Az első játékrészben egyenrangú ellenfele voltunk a magasabb osztályban szereplő riválisunknak, sőt, két alkalommal nekünk lett volna gólhelyzetünk, de lövés helyett addig passzolgattuk a labdát, amíg el nem veszítettük. A második félidő elején aztán nagylelkűen megajándékoztuk egy labdával az ellenfelet – egy hazaadásnak szánt passzt csípett el a tiszaföldvári Pataki Zoltán, hogy aztán köszönje szépen a váratlan galantériát és meg is szerezze a vezetést –, 11-est hoztunk össze nekik, lövéssel pedig továbbra sem veszélyeztettük a vendégek kapuját. Akkor sem, amikor a vendégcsapat már tíz emberrel küzdött. Sőt, még azután is ők rúgtak gólt, kettőt is. Márpedig így aztán akármeddig játszhat az ember csapata, ha kapura nem lő a társaság, gólt bizony soha nem fog szerezni. A találkozó előtt reménykedtem abban, hogy miután a szombati négy vármegyei csapatunk is kiesett, hátha mi leszünk az a Bács-Kiskun vármegyei vármegye egyes gárda, amelyik a második körben is folytathatja, ez azonban hiú ábrándnak bizonyult. Sajnálom, hogy csalódást okoztunk a szurkolóinknak és saját magunknak is, de most már előre tekintünk, folytatjuk a munkát, és várjuk a Bajai elleni bajnoki bemutatkozást – jelentette ki Sarok Attila.