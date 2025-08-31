Súlyos sérülés után fordított a Jánoshalma Félegyházán – fotók

Az első negyedórában a Kiskunfélegyháza és a Jánoshalma is felmérte a másikat, de különösebb esemény nem történt. A 17. percben Kanyó remek labdát adott a bal oldalon felfutó Kurgyis Kevinnek, a csatár az alapvonal közeléből középre adott, ahol jókor érkezett Kanyó és a hálóba passzolta a labdát 1–0. Öt perccel később Solymosi a bal oldalon futott fel a tizenhatostól lőtt, de a lapos labdát hárította Lengyel. A másik oldalon egy jobb oldalról belőtt labdát Szalai rúgott rá, amit Nagy Szabolcs védett. A 36. percben jobb oldalról beívelt labda Szalait találta meg, de ő a kapu mellé fejelt.

A Kiskunfélegyházához utazott a Jánoshalma

Fotó: Szentirmay Tamás

Sérülés a Kiskunfélegyháza–Jánoshalma mérkőzésen

A második játékrész elején Karácsony Rajmund a tizenhatoson belül ütközött Nagy Szabolccsal, aki már fogta a labdát, de olyan szerencsétlenül találkoztak, hogy a kapus térde eltalálta a jánoshalmi játékos fejét, aki az ütés következtében elvesztette az eszméletét. A fejsérülés miatt, több, mint tíz percig ált a játék, míg a mentő meg nem érkezett. Szerencsére a labdarúgó magához tért, de a kórházba szállították. A súlyos sérülés a vendégeket húzta fel jobban, mert egy félegyházi középen eladott labda után sikerült középre adni a játékszert, Papp pedig két hazai védő mellett és Nagy hasa alatt rúgta a kapuba 1–1. A középkezdés után Kurgyis több csel után is bejutott a tizenhatoson belülre, onnan lőtt, de Lengyelt találta telibe. A 83. percben szögletet végzett el a Jánoshalma, ami után Jesic úgy fejelt kapura, hogy a labda a felső lécet érintve, túljutott a gólvonalon 1–2. A 95. percben egy jobb oldalról belőtt keresztlabdát Stojanovic lekezelt, majd Nagy Szabolcs felett átemelve juttatta a kapuba 1–3.

Ezen a mérkőzésen két ellentétes félidőt láthattak a szurkolók.

Az első játékrészben a Kiskunfélegyháza, a másodikban a Jánoshalma volt a jobb. Sajnálatos módon egy súlyos sérülés is történt a pályán, ami miatt tizenegy percet hosszabbított a játékvezető, és félő volt, hogy be fog sötétedni. Szerencsére végig le tudták játszani a mérkőzést. Meg kell említeni, hogy a fiatal Kiskunfélegyházi Térségi Sportiskola labdarúgói végig buzdították kedvenc csapatukat, de ez most nem segített, és nem tudtak a hazaiak pontot szerezni.