Pazar siker részese lehetett Seppala az Eb-n

Finnország Svédország ellen kezdte meg szereplését az Eb-n, és egy végletekig kiélezett, szoros csatában nyert 93–90-re a csoportkör nyitányán. A finnek legjobbja természetesen az NBA-ben légióskodó Lauri Markkanen volt, a Utah Jazz játékosa 28 pontot szórt a találkozón. Ahogy arról mi is beszámoltunk, Finnország keretében ott van a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét játékosa, Ilari Seppala is, aki szintén pályára lépett. Seppala közel 5 percet töltött a pályán, ezalatt 3 pontot tett be a közösbe, ami tekintve a két csapat közti különbséget, fontos kiegészítő momentuma volt a meccsnek. Finnország pénteken 19 óra 30 perckor Nagy-Britannia ellen folytatja az Európa-bajnokságon.

Ilari Seppala is hozzátett a sikerhez

Fotó: FIBA