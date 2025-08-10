Jól teljesített a Harta második csapata

A Harta első számú csapata parádés eredményt ért el a vármegyei első osztályban, hiszen Csehi Tamásék bő egy évtized után szereztek érmet, ráadásul ezüstérmet.

A Harta II. gárdája a 2024/25-ös idényben.

Forrás: Harta SE

A Harta második csapata is kitűnően teljesített, az elmúlt négy év eredményeit tekintve – 2021 őszén indított második csapatot a Harta SE – magasabban a legjobb eredményét érte el. A 2021/22-es idényben a 10. helyen zárt a csapat, egy évre rá a 11. helyre futott be. A 2023/24-es idényben már a 8. helyen fejezték be a küzdelmeket a vármegye három Nyugati csoportjában, a mögöttünk álló idényben pedig az 5. helyen végeztek úgy, hogy a tavasz derekán még az érmes helyekért is versenyben voltak. A csapat edzője, Bleszák Sándor tekintett vissza a csapat mögött álló idényre.

– Hogyan értékeled a csapat szereplését az idei szezonban?

– Összességében elégedett vagyok a szerepléssel, hiszen az eredetileg kitűzött célt, az 5. helyet sikerült elérni. Úgy gondolom, hogy ez a helyezés jelen helyzetünkben reálisnak tekinthető.

– Mi volt számodra a legnagyobb pozitívum ebben az idényben?

– A legnagyobb pozitívumnak azt tekintem, hogy az eredetileg kitűzött célunkat elértük, de atekintetben is előreléptünk, hogy masszívabb lett a csapat, van tartása, amit az is alátámaszt, hogy volt olyan mérkőzés, amikor hátrányból fordítva sikerült nyerni. Ez korábban nem volt jellemző ránk.

– Volt-e olyan pontja a szezonnak, amikor fordulópont következett be a csapat teljesítményében?

– Sajnos a tavaszi szezon utolsó harmadára sérülések, illetve eltiltások sújtottak bennünket, ami negatív hatással volt az eredményességre. Mondhatni elfogytunk, és így csak az U19-es csapatból érkező játékosok segítségével tudtunk kiállni a hajrában a meccsekre és becsülettel befejezni a szezont. Nekik ezúton is köszönöm, hogy rendelkezésre álltak és segítettek bennünket.

– Milyen volt a hangulat az öltözőben a szezon során?

– Az öltözői hangulatra az egész szezonban nem lehetett panasz, hiszen ez egy baráti társaság, megvan a kölcsönös tisztelet egymás iránt. És persze az ügyeletes hangadók garantálták a jó hangulatot.