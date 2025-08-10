3 órája
Jól teljesített a Harta második csapata
Az 5. helyen végzett a vármegyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában a Harta második csapata. Bleszák Sándor, a csapat edzője számolt be arról, hogy minek tudható be a szép eredmény.
A Harta első számú csapata parádés eredményt ért el a vármegyei első osztályban, hiszen Csehi Tamásék bő egy évtized után szereztek érmet, ráadásul ezüstérmet.
A Harta második csapata is kitűnően teljesített, az elmúlt négy év eredményeit tekintve – 2021 őszén indított második csapatot a Harta SE – magasabban a legjobb eredményét érte el. A 2021/22-es idényben a 10. helyen zárt a csapat, egy évre rá a 11. helyre futott be. A 2023/24-es idényben már a 8. helyen fejezték be a küzdelmeket a vármegye három Nyugati csoportjában, a mögöttünk álló idényben pedig az 5. helyen végeztek úgy, hogy a tavasz derekán még az érmes helyekért is versenyben voltak. A csapat edzője, Bleszák Sándor tekintett vissza a csapat mögött álló idényre.
– Hogyan értékeled a csapat szereplését az idei szezonban?
– Összességében elégedett vagyok a szerepléssel, hiszen az eredetileg kitűzött célt, az 5. helyet sikerült elérni. Úgy gondolom, hogy ez a helyezés jelen helyzetünkben reálisnak tekinthető.
– Mi volt számodra a legnagyobb pozitívum ebben az idényben?
– A legnagyobb pozitívumnak azt tekintem, hogy az eredetileg kitűzött célunkat elértük, de atekintetben is előreléptünk, hogy masszívabb lett a csapat, van tartása, amit az is alátámaszt, hogy volt olyan mérkőzés, amikor hátrányból fordítva sikerült nyerni. Ez korábban nem volt jellemző ránk.
– Volt-e olyan pontja a szezonnak, amikor fordulópont következett be a csapat teljesítményében?
– Sajnos a tavaszi szezon utolsó harmadára sérülések, illetve eltiltások sújtottak bennünket, ami negatív hatással volt az eredményességre. Mondhatni elfogytunk, és így csak az U19-es csapatból érkező játékosok segítségével tudtunk kiállni a hajrában a meccsekre és becsülettel befejezni a szezont. Nekik ezúton is köszönöm, hogy rendelkezésre álltak és segítettek bennünket.
– Milyen volt a hangulat az öltözőben a szezon során?
– Az öltözői hangulatra az egész szezonban nem lehetett panasz, hiszen ez egy baráti társaság, megvan a kölcsönös tisztelet egymás iránt. És persze az ügyeletes hangadók garantálták a jó hangulatot.
– Mennyire sikerült megvalósítani az edző elképzeléseit a mérkőzéseken?
– Alapvetően az volt az elvárásom a csapat irányába, hogy a mérkőzéseken egészséges agresszivitással játszunk, segítsük egymást a pályán, és ne akarjuk túljátszani magunkat, vagyis a támadóharmadban minél gyorsabban fejezzük be az akcióinkat. Abban mindenképpen előreléptünk az előző bajnoki évadhoz képest, hogy többször felvállaltuk a test a test elleni küzdelmet, hátrányból is sikerült felállnunk, vagyis acélosabbak lettünk.
– Melyik mérkőzés volt a legemlékezetesebb számodra, és miért?
– Több emlékezetes mérkőzést is említhetnék, de számomra a Bátya elleni hazai 3-2-es győzelem a befutó. Ezzel persze nem biztos, hogy mindenki egyetért. De azért tettem le a voksomat e mérkőzés mellett, mert főleg az első félidőben a szezon talán legjobb játékát produkálta a csapat, illetve 2-2 után volt erő bennünk kicsikarni a győzelmet. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy az ellenfél a tavaszi szezonban csak Hartán szenvedett vereséget, vagyis a többi csapat ellen győzött vagy döntetlent játszott.
– Volt-e olyan szituáció, amikor különösen büszke voltál a csapatra?
– Több ilyen szituáció is volt természetesen, de kettőt ragadnék ki. Az egyik a már említett Bátya elleni meccs, a másik pedig a bajnoki címet megszerző Szalkszentmárton elleni hazai döntetlen. Azért éppen ezt a két mérkőzést említem, mert ezeken kimagasló volt a társaság hozzáállása, küzdeni tudása.
– Milyen célkitűzései lehetnek a csapatnak a következő szezonra?
– A következő szezont illetően célkitűzésként a mögöttünk hagyott bajnokságban elért 5. helyezés megtartását fogalmaztuk meg. Ez nem azt jelenti, hogy már előre lemondunk egy jobb helyezésről, de ahhoz, hogy ehhez képest is előbbre léphessünk, még rá kell tenni egy lapáttal.
– Szükség lenne-e erősítésekre a keretben, és ha igen, milyen posztokon?
– A keretet illetően, ha nem is nagymértékben, de szükség lenne erősítésre, mert ahogy a mellékelt ábra mutatta, az előző szezon végére elfogytunk. Az egész bajnokságban mutatott teljesítményt alapul véve elsősorban olyan játékosra, vagy játékosokra van szükség, akik hatékonyan tudják szűrni az ellenfél támadásait a közvetlen védelem előtt. Úgy gondolom, hogy ez alapvetően fogja befolyásolni jövőbeni eredményeinket.
– Mennyire érzed a helyi közösség támogatását?
– Azt gondolom, hogy szeretnek és támogatnak bennünket, és ezért köszönettel tartozunk. Számtalan alkalommal elmondtam a srácoknak, hogy ezt becsüljék meg és mindig tartsák szem előtt, mert rosszul lehet játszani, de lélektelenül nem.
– Mit üzensz a szurkolóknak az előző szezonra való visszatekintés pillanatában?
– A szurkolóknak a magam és a csapat nevében is nagyon köszönöm a kitartást és a buzdítást. Egyébként ha már a szurkolókról beszélünk, mai napig fájó emlék a szakmári súlyos vereség, ahol egyébként több hartai szurkoló volt, mint helyi szimpatizáns. Akkor és most is úgy érzem, hogy cserbenhagytuk őket, függetlenül attól, hogy az alapcsapatból nagyon sokan hiányoztak. Remélem, más meccseken sikerült kárpótolnunk őket, és az idén is várjuk őket a meccseinkre.
A Harta II. házi góllövőlistája:
20 gólos: Bálint Noel.
12 gólos: Marte Gyula.
6 gólos: Bujáki Szabolcs, Gillich Róbert.
4 gólos: Bleszák Máté.
2 gólos: Gyarmati Márk, Mari Gábor, Vizi Milán.
1 gólos: Égel Péter, Horváth Bence, Leitheiser Gábor, Molnár András, Németh Tamás, Puskás Attila, Schuckert György.