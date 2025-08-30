augusztus 30., szombat

Labdarúgás

1 órája

Tizenegy gólt rúgott a Harta az újoncnak

Ezen a hétvégén a 2. fordulót rendezik meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. Szombaton négy mérkőzést vívtak meg a csapatok, a hartai Ivacs Gábor máris harcba szállt a gólkirályi címért.

Vincze Miklós

Gólparádét rendezett a Harta az újonc Csólyospálos vendéglátójaként. Az első játékrész 5-0-ára hazai vezetéssel zárult, a második félidőt pedig 6-2-es részeredménnyel húzta be a Harta, így lett a végeredmény 11-2. Ivacs Gábor négyszer is betalált, duplázott Koszovscsuk Olekszandr, Varga Milán, Báló Tamás, és Németh Tamás is beköszönt. A vendége góljait Szabó Bence és Patyi Donát szerezte.

Nem csak a Harta győzedelmeskedett

Biztos győzelmet aratott hazai pályán a Bácsalmás ellen a Kecskeméti LC. Gyapjas Botond duplájával 2-0-ás hazai vezetéssel zárult az első játékrész, a másodikban még Szabó Dominik és Ludvigh Zalán talált be, így alakult ki a 4-0-ás végeredmény.

Bár hatvan percen át vezetett a Kiskunfélegyháza a Jánoshalma ellen, a vendégek egy parádés hajrával elvitték mind a három pontot. Kanyó János szerezte meg a Félegyházának a vezetést a 17. percben, a Jánoshalma Papp Dominik révén a 77. percben egyenlített, a 83. percben Jesic Aleksandar a vezetést is megszerezte a JSE számára, az 1-3-as végeredményt pedig Stojanovic Milos állította be a 95. percben. 

Biztos győzelemmel feledtette a múlt heti, kecskeméti vereségét a Kunbaja, egyúttal újabb nagy zakóba futott bele a Kiskőrös. Ivandekic Neven és Milikic Aleksandar góljaival 45 perc után 3-0-ra vezetett a Kunbaja, a második játékrészben beköszönt még Damjanovic Filip és Plavsic Sasa, így alakult ki az 5-0-ás végeredmény.

Eredmények:

Harta SE-Csólyospálos 11-2, 

Kecskeméti LC-Bácsalmási PVSE 4-0, 

Kiskunfélegyháza-Jánoshalmi SE 1-3, 

Kunbajai SE-Kiskőrösi LC

 

 

