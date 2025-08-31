A Harta-Csólyospálos 11-2 pozitív tanulságai

Vanó Sándor, a Bács-Kiskun vármegyei válogatott szövetségi edzője az idény során rendszeresen járja a pályákat, figyeli a játékosokat, gyűjti a tapasztalatokat. A 2. fordulóban Hartára látogatott, ahol az újonc Csólyospálos volt a vendég. A külső szemlélő azt gondolná, hogy egy olyan mérkőzés, amely 11-2-re végződik, szakmai szempontból elpocsékolt idő és energia, Vanó Sándor azonban sok pozitívumot látott a Harta-Csólyospálos találkozón.

A Csólyospálos csapata a 11-2-es hartai vereség után megköszöni a szurkolóinak a buzdítást

Fotó: Tóth Zsolt

11 gólt rúgott a Harta

– Egyáltalán nem bántam meg, hogy ezt a mérkőzést tekintettem meg, noha valóban érthető, ha valaki kézlegyintéssel intézi el látatlanban, pusztán az eredmény láttán ezt a meccset, hiszen igencsak egyoldalú verés volt – nyilatkozta Vanó Sándor.

– Azt természetesen mondanom sem kell, hogy egy parádés Hartát láttam – mondta a mester. – Kitűnő napot fogtak ki a hazaiak, nagyszerű és eredményes játékot produkáltak. Egyébként is rendre kerülnek be hartaiak a vármegyei válogatottba, aligha árulok el meglepetést, hogy az idén sem lesz ez másként. Ivacs Gábor a lassan már szokásos formáját hozza, neki gyakran már a mesterhármas sem elég. A Harta a tavalyi bajnokságban ezüstérmes volt, ennek megfelelően nem volt a nyáron nagy jövés-menés, de hogy a mérkőzésen két gólt szerző Koszovscsuk Olekszandr Szerhijovics hatalmas erősítése lesz a Hartának és üde színfoltja a vármegye egyes bajnokságnak, az kétségtelen. A szokás szerint a pályára a lelkét is kitevő Varga Milán ezúttal csak egy gólt rúgott, arról azonban sokan hajlamosak megfeledkezni, hogy az ő lelkesedése, és – egyáltalán nem mellékesen – ziccereket teremtő beadásai rendre aranyat és gólokat érnek, nem volt ez másként ezúttal sem. Maga a mérkőzés olyan értelemben is kellemes meglepetés volt a számomra, hogy végig áthatotta a sportszerűség légköre. Erre rá lehet vágni, hogy egy sima meccs persze, hogy sportszerű, milyen lenne más. Ám egy olyan mérkőzésen, ahol már a félidőben 5-0-ra vezet a hazai csapat, a mindenkori hazai tábornak az ellenfél irányában előszeretettel kritikus része hamar elkezd piszkálódni, gúnyolódni, ez közismert jelenség, bármelyik pályára is látogasson az ember. Ezúttal ez is elmaradt. Elmaradt, mégpedig véleményem szerint azért, mert az újonc Csólyospálos egészen példamutató hozzáállással, hogy úgy mondjam, férfiasan viselte a vereséget.