1 órája
A Harta-Csólyospálos 11-2 pozitív tanulságai
A vármegyei első osztályú bajnokság 2. fordulójában rendezték meg a Harta-Csólyospálos mérkőzést, amelyet a hazai csapat 11-2 arányban nyert meg. A mérkőzés Vanó Sándor, a Bács-Kiskun vármegyei válogatott szövetségi edzője számára a sima végeredmény dacára megannyi pozitív tapasztalattal szolgált.
Vanó Sándor, a Bács-Kiskun vármegyei válogatott szövetségi edzője az idény során rendszeresen járja a pályákat, figyeli a játékosokat, gyűjti a tapasztalatokat. A 2. fordulóban Hartára látogatott, ahol az újonc Csólyospálos volt a vendég. A külső szemlélő azt gondolná, hogy egy olyan mérkőzés, amely 11-2-re végződik, szakmai szempontból elpocsékolt idő és energia, Vanó Sándor azonban sok pozitívumot látott a Harta-Csólyospálos találkozón.
11 gólt rúgott a Harta
– Egyáltalán nem bántam meg, hogy ezt a mérkőzést tekintettem meg, noha valóban érthető, ha valaki kézlegyintéssel intézi el látatlanban, pusztán az eredmény láttán ezt a meccset, hiszen igencsak egyoldalú verés volt – nyilatkozta Vanó Sándor.
– Azt természetesen mondanom sem kell, hogy egy parádés Hartát láttam – mondta a mester. – Kitűnő napot fogtak ki a hazaiak, nagyszerű és eredményes játékot produkáltak. Egyébként is rendre kerülnek be hartaiak a vármegyei válogatottba, aligha árulok el meglepetést, hogy az idén sem lesz ez másként. Ivacs Gábor a lassan már szokásos formáját hozza, neki gyakran már a mesterhármas sem elég. A Harta a tavalyi bajnokságban ezüstérmes volt, ennek megfelelően nem volt a nyáron nagy jövés-menés, de hogy a mérkőzésen két gólt szerző Koszovscsuk Olekszandr Szerhijovics hatalmas erősítése lesz a Hartának és üde színfoltja a vármegye egyes bajnokságnak, az kétségtelen. A szokás szerint a pályára a lelkét is kitevő Varga Milán ezúttal csak egy gólt rúgott, arról azonban sokan hajlamosak megfeledkezni, hogy az ő lelkesedése, és – egyáltalán nem mellékesen – ziccereket teremtő beadásai rendre aranyat és gólokat érnek, nem volt ez másként ezúttal sem. Maga a mérkőzés olyan értelemben is kellemes meglepetés volt a számomra, hogy végig áthatotta a sportszerűség légköre. Erre rá lehet vágni, hogy egy sima meccs persze, hogy sportszerű, milyen lenne más. Ám egy olyan mérkőzésen, ahol már a félidőben 5-0-ra vezet a hazai csapat, a mindenkori hazai tábornak az ellenfél irányában előszeretettel kritikus része hamar elkezd piszkálódni, gúnyolódni, ez közismert jelenség, bármelyik pályára is látogasson az ember. Ezúttal ez is elmaradt. Elmaradt, mégpedig véleményem szerint azért, mert az újonc Csólyospálos egészen példamutató hozzáállással, hogy úgy mondjam, férfiasan viselte a vereséget.
Mindet beleadott a Csólyospálos
Vanó Sándor elmondta, hogy a kialakulóban lévő hatalmas zakó közepette is öröm volt látni a fiatal vendégjátékosokat, pontosabban a hozzáállásukat.
– Dacára annak, hogy látszott, hogy nagy verés lesz a vége, a fiatal csólyospálosi csapat minden tagja mindent beleadott. Csak három cserével tudtak Hartára elutazni, de végig nagy alázattal hajtottak a pályán. Ekkora verések esetén az a jellemző, hogy a szenvedő fél játékosai a második játékrészben már igyekeznek elhagyni a süllyedő hajót, egyre többet pillantanak ki a kispadjukra, valós vagy mondvacsinált indokokkal cserét sürgetve, hogy mielőbb lezáruljon az égés.
A csólyospálosiaknál ennek nyomát sem láttam, becsülettel küzdöttek annak ellenére, hogy szinte kilenc percenként újra közepet kellett kezdeniük.
És amikor a mérkőzést végül lefújta Ézsiás Gábor játékvezető, akkor sem a fejüket lehajtva rohantak be a megvető tekintetek elől az öltözőbe, hogy mielőbb feledjék a fiaskót, hanem becsülettel odaálltak az őket elkísérő kéttucatnyi szurkolójuk elé, sorfalba álltak föl, és megtapsolták a drukkereiket. Meggyőződésem, hogy a tekintetben, hogy hogyan is néz ki egy igazi, egymásért küzdő közösség, a Csólyospálos máris új minőséget hozott a vármegyei első osztályba. Remélem, hogy nem fogják elveszíteni a kedvüket, megőrzik ezt a hozzáállásukat, és akkor biztosan lesz még részük sikerélményekben is.
Vanó Sándor elmondta még, hogy a mérkőzés egyik legszebb, a sportszerűségét legjobban illusztráló jelenete volt az, amikor az egyik csólyospálosi játékos ápolásra szorult. Nyilvánvaló volt, hogy a vendég kispadon nincs gyúró. A hazaiak gyúrója, a legendás Herceg Lajos azonban anélkül, hogy kérdő tekintetek keresték volna, vagy bárki felérte volna, hogy segítsen a vendégjátékosnak, habozás nélkül a csólyospálosi labdarúgó segítségére sietett és szakszerűen ellátta.
