1 órája
A harmadik félidő szentsége és a pálya humora
Vannak mérkőzések, melyek a lefújás után is folytatódnak. Itt már nem a vérre menő küzdelem, hanem a jó hangulat kerül előtérbe, az amatőr labdarúgásban a harmadik félidő még mindig szent dolog, ilyen történeteinkre tekintettünk vissza cikkünkben.
Az élre a fülöpjakabi gárda kell, hogy kerüljön, hiszen Bakró Tibor, a klub elnöke nagy átéléssel mesélte el nekünk korábban, mennyire fontos eleme is a harmadik félidő egy-egy meccsnek. Fülöpjakabon az évzáró disznóvágással alapozzák meg például azt, hogy a szezon során mindig finom falatok kerüljenek az asztalra, de az is előfordul, hogy a szurkolók és a támogatók dobnak össze a csapatnak egy pörköltet. Azt ő maga is elismerte, hogy amíg fiatalabbak a játékosok, illetve agglegények, addig tovább húzódnak el a koccintások és a kártya partik is meccsek után, ellenkező esetben azért mindenki hamarabb hazatér a családhoz már.
A harmadik félidő szent
– A harmadik félidő ma is rendszeres nálunk. Viszont az az igazság, hogy ez a műfaj nálunk nem most van a csúcsponton, jó két-három évvel ezelőtt jóval aktívabb volt a társaság. Meccs után ma is rendszeresen maradunk, de az a kemény mag, amely két évvel ezelőtt jó éjfél utánig elvolt, mára elfogyatkozott. Tehát ha nem olyan későig is, mint – hogy úgy mondjam – fénykorunkban, de a meccs után ma is maradunk, annál is inkább, mert többnyire valamiféle elemózsia is kerül az asztalra – mondta korábbi cikkünkben Bakró Tibor.
Kiskőrösön terülj, terülj asztalkám van minden lefújás után, enélkül elképzelhetetlen a zárás. Weiszhaput János a Kiskőrösi LC csapatbuszának az immáron örökösnek tűnő sofőrje, de maga sem tudja talán, mennyi pozícióban segítette már a klubot, hát miért pont szakács ne lenne, ha arról van szó? No, de milyen gyakori a harmadik félidő?
– Rendszeres – vágta rá. – Minden mérkőzés után van harmadik félidő, azaz kap vacsorát a csapat, és van olyan is, hogy az ellenfelet is vendégül látjuk, általában olyankor, amikor kölcsönösen hívja meg egymást a két klub csapata. (…) De nem csak pörköltet szoktunk főzni, ahogy azt a most szombati példa is mutatja – jelentette ki Weiszi. – Az érintettek, azaz a játékosok döntik el, hogy mit szeretnének enni a hétvégén, és nem csak pörköltet óhajtanak, nagyon gyakran van sült csirke, mindenféle disznótoros, de készítettünk már például sóletet is.
És ami nagyon fontos, a vacsora nem eredményfüggő.
Macska a pályán és véget nem érő utak
A harmadik félidők mellett sok vicces történet és anekdota színesítette idén is a vármegyei futballt már. Elég csak a Tiszasas helyzetére gondolni, mely idén nyáron végül visszatért Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe. A sas sokat szállt, és a váltás oka a kilométerekben keresendő. E témában a legjellemzőbb a Kaskantyú kapusának, a dunaújvárosi illetőségű Rigó Lászlónak a merengése, amely Tiszasas felé, félúton hangzott el.
– Na ezt se hittem volna, hogy lesz valaha életemben olyan, hogy egy vármegye hármas meccs miatt átlépek két megyehatárt, sőt, mi több, egy napon belül kelek át egy meccsért előbb a Dunán, aztán a Tiszán is – dörmögte útközben félig magának, félig a fültanúknak, illetve félig nevetve, félig komolyan.
Majd végül hivatalosan is hangot adott az adott tevékenység helyes voltával kapcsolatos kételyeinek, Virág Tibornak, a Kasi elnökének így jelezvén a problémát: „ Tibi, hova megyünk? Már átmentünk a Dunán, átmentünk a Tiszán és még mindig nem vagyunk ott.”
De az NB I-ben is akadnak nem várt fordulatok, elég csak a KTE törökországi edzőtáborára gondolni még januárban, ahol Varga Bence kapus nem várt vendéggel is barátkozhatott edzés közben. A kecskemétiek kapusáról köztudott, hogy hatalmas állatbarát, korábban jótékonysági gyűjtést is szervezett a drukkereket bevonva, amiből aztán az Argos Egyesületet támogatta.