A harmadik félidő szentsége és a pálya humora

Az élre a fülöpjakabi gárda kell, hogy kerüljön, hiszen Bakró Tibor, a klub elnöke nagy átéléssel mesélte el nekünk korábban, mennyire fontos eleme is a harmadik félidő egy-egy meccsnek. Fülöpjakabon az évzáró disznóvágással alapozzák meg például azt, hogy a szezon során mindig finom falatok kerüljenek az asztalra, de az is előfordul, hogy a szurkolók és a támogatók dobnak össze a csapatnak egy pörköltet. Azt ő maga is elismerte, hogy amíg fiatalabbak a játékosok, illetve agglegények, addig tovább húzódnak el a koccintások és a kártya partik is meccsek után, ellenkező esetben azért mindenki hamarabb hazatér a családhoz már.

Weiszhaupt János és felesége rendszeresen eteti a kiskőrösi csapatot a harmadik félidő során

A harmadik félidő szent

– A harmadik félidő ma is rendszeres nálunk. Viszont az az igazság, hogy ez a műfaj nálunk nem most van a csúcsponton, jó két-három évvel ezelőtt jóval aktívabb volt a társaság. Meccs után ma is rendszeresen maradunk, de az a kemény mag, amely két évvel ezelőtt jó éjfél utánig elvolt, mára elfogyatkozott. Tehát ha nem olyan későig is, mint – hogy úgy mondjam – fénykorunkban, de a meccs után ma is maradunk, annál is inkább, mert többnyire valamiféle elemózsia is kerül az asztalra – mondta korábbi cikkünkben Bakró Tibor.

Kiskőrösön terülj, terülj asztalkám van minden lefújás után, enélkül elképzelhetetlen a zárás. Weiszhaput János a Kiskőrösi LC csapatbuszának az immáron örökösnek tűnő sofőrje, de maga sem tudja talán, mennyi pozícióban segítette már a klubot, hát miért pont szakács ne lenne, ha arról van szó? No, de milyen gyakori a harmadik félidő?

– Rendszeres – vágta rá. – Minden mérkőzés után van harmadik félidő, azaz kap vacsorát a csapat, és van olyan is, hogy az ellenfelet is vendégül látjuk, általában olyankor, amikor kölcsönösen hívja meg egymást a két klub csapata. (…) De nem csak pörköltet szoktunk főzni, ahogy azt a most szombati példa is mutatja – jelentette ki Weiszi. – Az érintettek, azaz a játékosok döntik el, hogy mit szeretnének enni a hétvégén, és nem csak pörköltet óhajtanak, nagyon gyakran van sült csirke, mindenféle disznótoros, de készítettünk már például sóletet is.