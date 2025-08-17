A KTE új igazolása hátára venné a zongorát

A 28 esztendős, szolnoki születésű Haris Attila nagyon fiatalon az FTC kötelékébe került, ahol végül az NB I-ben is be tudott mutatkozni. Kölcsönben Soroksáron is futballozott, a Balmazújvárossal megjárta az élvonalt, majd Debrecenben töltött három esztendőt. Szegedre Paks és Soroksár érintésével került 2023 nyarán, ahol azóta alapember volt. Haris Attila az NB I-ben 91 meccsen 3 gólt és 6 gólpasszt ért el eddig, az NB II-ben 150 találkozón 3 gólja és 15 gólpassza van. Korábban gyakorlatilag minden korosztályban pályára lépett az U21-es válogatottig bezárólag nemzeti színekben, illetve az Európa Liga selejtezőjében is megmutathatta magát. A kecskeméti váltás hirtelen jött neki, de bele akart vágni.

Haris Attila motiváltan érkezett a KTE-hez

Fotó: KTE/kecskemetite.hu

Haris Attila célja, hogy a csapat sikeres legyen

– Sokat nem gondolkodhattam a váltáson, nagyjából másfél napom volt rá, hogy döntsek, gyorsan pörögtek az események. Úgy érzem viszont, hogy kellett egy környezetváltás, illetve egy megújulási esélyként tekintek rá – fogalmazott Haris Attila. – Az egyéni célom mindig egyezik a csapatéval, nem én leszek az első számú gólvágó, hanem a zongora cipelő szürke eminenciás. A csapat alá rendelem magam, ha nekünk jó, akkor nekem is jó. A társak nagyon jól fogadtak, pörgős edzéseken vagyunk túl, reményeim szerint a meccseken is így tudunk teljesíteni majd – mondta Haris Attila.

A friss igazolás hétfőn 20 órás kezdéssel a Videoton elleni bajnokin mutatkozhat be a Kecskeméti TE színeiben.

– A Videoton most esett ki, de egy nagyobb átalakuláson esik árt, új edző, sok új játékos érkezett. Nyilvánvalóan kell még nekik egy kis idő, de hazai pályán nem lehet más célunk, mint a győzelem – mondta Haris Attila.