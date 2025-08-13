augusztus 13., szerda

Atlétika

Halász Bence és Palkovits István is csúcsokat döntött

Címkék#Nemzeti Atlétikai Központ#Halász Bence#Palkovits István#atlétika

Budapesten rendezték meg a 15. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj idei küzdelmeit, melyen Bács-Kiskun vármegyei kötődésű versenyzők is remekeltek. Halász Bence bődületes egyéni csúccsal győzte le nagy riválisát, míg Palkovits István megjavította az országos csúcsot 3000 méteren.

Nyitray András

Jánoshalmi díszpolgár nevétől volt hangos a  Nemzeti Atlétikai Központ, Halász Bence ugyanis 83 méter feletti dobással lett aranyérmes a 15. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj kalapácsvető számában. Halász folyamatosan tartotta a lépést az olimpia bajnok kanadaival, Ethan Katzberggel, és végül az ötödik körben egészen elképesztő eredménnyel utasított maga mögé mindenkit. A kanadai három centivel túldobta a magyart, aki viszont egy egészen elképesztő, 83,18 méteres dobással válaszolt. Ezzel nem csupán egyéni rekordját dobta túl több mint egy méterrel, hanem Pawel Fajdek 83,12-es versenycsúcsát is, illetve egy méterre megközelítette Annus Adrián országos rekordját (84,19). Halász ráadásul először győzte le Katzberget. 

Halász Bence
Halász Bence remekelt
Fotó: Vasvári Tamás

Halász Bence csúcsára országos rekorddal válaszolt Palkovits

A publikum szórakoztatásáról a futók is gondoskodtak. Férfi 3000 méteren óriási hajrában dőlt el a verseny, amelyet a kenyai Mathew Kipchumba Kipsang nyert meg, alig három tizeddel megelőzve a mexikói Eduardo Herrerót. Az első helyért nem volt csatában a kecskeméti születésű akadályfutó, Palkovits István, ám így is emlékezeteset produkált, ugyanis 7:46.27 perccel új országos csúcsot ért el. Palkovits 15 századmásodperccel javította meg Szögi István Dániel tavaly felállított rekordját. A világ élvonalához 3000 méteres akadályfutásban a legközelebb álló magyar sportoló idén immár 3000, 5000 és 10 000 méteres síkfutásban is megjavította az egyéni legjobbját a mostani országos csúcs előtt. 
 

 

 

