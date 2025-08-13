Halász Bence és Palkovits István is csúcsokat döntött

Jánoshalmi díszpolgár nevétől volt hangos a Nemzeti Atlétikai Központ, Halász Bence ugyanis 83 méter feletti dobással lett aranyérmes a 15. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj kalapácsvető számában. Halász folyamatosan tartotta a lépést az olimpia bajnok kanadaival, Ethan Katzberggel, és végül az ötödik körben egészen elképesztő eredménnyel utasított maga mögé mindenkit. A kanadai három centivel túldobta a magyart, aki viszont egy egészen elképesztő, 83,18 méteres dobással válaszolt. Ezzel nem csupán egyéni rekordját dobta túl több mint egy méterrel, hanem Pawel Fajdek 83,12-es versenycsúcsát is, illetve egy méterre megközelítette Annus Adrián országos rekordját (84,19). Halász ráadásul először győzte le Katzberget.

Halász Bence remekelt

Fotó: Vasvári Tamás

Halász Bence csúcsára országos rekorddal válaszolt Palkovits

A publikum szórakoztatásáról a futók is gondoskodtak. Férfi 3000 méteren óriási hajrában dőlt el a verseny, amelyet a kenyai Mathew Kipchumba Kipsang nyert meg, alig három tizeddel megelőzve a mexikói Eduardo Herrerót. Az első helyért nem volt csatában a kecskeméti születésű akadályfutó, Palkovits István, ám így is emlékezeteset produkált, ugyanis 7:46.27 perccel új országos csúcsot ért el. Palkovits 15 századmásodperccel javította meg Szögi István Dániel tavaly felállított rekordját. A világ élvonalához 3000 méteres akadályfutásban a legközelebb álló magyar sportoló idén immár 3000, 5000 és 10 000 méteres síkfutásban is megjavította az egyéni legjobbját a mostani országos csúcs előtt.

