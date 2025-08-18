A KTE szélsője túl első gólpasszán, a Videoton ellen folytatná

Győrfi Milán nyáron a Paks kölcsönjátékosaként érkezett Kecskemétre, s bár eddig jobbára csereként játszott, a BVSC elleni győzelem során az ő gólpasszából született meg a mindent eldöntő találat, ami a Kecskeméti TE első sikere volt az idényben.

Győrfi Milán bizakodó a Videoton elleni bajnoki előtt

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Győrfi Milán egyre jobb formában

– Pozitívan tekintek vissza az előző fordulóra, jó volt beállni és gólpasszt adni, mivel ez volt az első győzelmünk a szezonban. A gól előtt láttam, hogy egy az egybe kerülök a szélen az emberemmel, megvertem, beadtam a labdát, Pálinkás Gergő pedig befejelte. A védekezésünk végig stabil volt, fegyelmezettek voltunk, erre kell építenünk a folytatásban is – mondta Győrfi Milán.

A 18 esztendős szélső egyre jobb formában érzi magát, de elmondta, még nincs saját érzése szerint a legjobb állapotban, tavasszal ugyanis viszonylag kevés lehetőséget kapott tétmeccseken. A következő feladat a Videoton legyőzése lenne.

– Még mindig nem érzem úgy, hogy a legjobb állapotomban lennék, de alakul a dolog. Egyre jobb formába lendülök, fizikálisan is kezdem utolérni magam, folyamatosan dolgozom. Egy rangadó következik a Videoton ellen, hiszen két kieső csapat találkozik majd. A mentális része nagyon fontos a meccseknek az NB II-ben, itt különösen, emellett a fegyelmezett játék lehet döntő – mondta Győrfi Milán.

A KTE – Videoton bajnoki hétfőn 20 órakor kezdődik a Széktói Stadionban.