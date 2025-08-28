Tiszaföldvár sikerét hozta a Gyermekotthonok Európa Kupa döntője – galériával

A 24. alkalommal megrendezett Gyermekotthonok Európa Kupa döntője a kecskeméti atlétikai centrumban került megrendezésre, ahol 9 csapat szállt harcba a végső sikerét. Csütörtökön rendezték a döntőt, ahol a szerb fiatalok végül büntetőkkel maradtak alul Tiszaföldvár ellenében.

A Gyermekotthonok Európa Kupa döntője győztes csapata

Fotó: Nyitray András

Jubileumhoz közelít a Gyermekotthonok Európa Kupa döntője

A jövőre jubileumát ünneplő eseményt a díjátadó zárta, melyen Losonczy László, az MLSZ Bács-Kiskun vármegyei igazgatója; Kispál Balázs, a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője; az önkormányzat képviseletében Sipos László, valamint dr. Fekete Gábor alpolgármester köszöntötte a csapatokat. Mellettük természetesen ott volt a szervező gárda két oszlopos tagja, Radics Kálmán és Sztojka István is az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány képviseletében.

A csapatokat dr. Fekete Gábor köszöntötte:

– Büszke vagyok arra, hogy megint városunk adott otthon ennek az eseménynek, annak külön, hogy sokan visszajárnak már ide. Fontos a sport városunk számára, igyekszünk anyagi lehetőségeink szerint minden lehetőséget megragadni, hogy fejlődjünk – mondta Kecskemét alpolgármestere, aki külön is köszöntötte a lengyel, szerb, bolgár, bosnyák és német résztvevőket. – Bízom benne, hogy a jubileumi rendezvénynek is mi adunk ma helyet jövőre, amihez a szervezőknek külön is gratulálok.

Radics Kálmán hozzátette, hogy bízik benne, hogy egy újabb 25 éves ciklust tudnak majd megkezdeni, akár még több sportolóval és csapattal. Hozzátette, a rendezvény egyre népszerűbb a régióban, ami a résztvevők érdeme.

A tornát tehát Tiszaföldvár nyerte, a dobogóra még Szerbia és Románia képviselői léphettek fel.