Labdarúgás

22 perce

Tiszaföldvár sikerét hozta a Gyermekotthonok Európa Kupa döntője – galériával

Címkék#Hírös Sport Nonprofit Kft#Dr Fekete Gábor#Gyermekotthonok Európa Kupa#MLSZ#labdarúgás#Losonczy László

Csütörtökön lezárult a 24. alkalommal megrendezett labdarúgó torna Kecskeméten. A Gyermekotthonok Európa Kupa döntője ezúttal Tiszaföldvár sikerét hozta.

Nyitray András

A 24. alkalommal megrendezett Gyermekotthonok Európa Kupa döntője a kecskeméti atlétikai centrumban került megrendezésre, ahol 9 csapat szállt harcba a végső sikerét. Csütörtökön rendezték a döntőt, ahol a szerb fiatalok végül büntetőkkel maradtak alul Tiszaföldvár ellenében.

A Gyermekotthonok Európa Kupa döntője Tiszaföldvár sikerét hozta
A Gyermekotthonok Európa Kupa döntője győztes csapata
Fotó: Nyitray András

Jubileumhoz közelít a Gyermekotthonok Európa Kupa döntője

A jövőre jubileumát ünneplő eseményt a díjátadó zárta, melyen Losonczy László, az MLSZ Bács-Kiskun vármegyei igazgatója; Kispál Balázs, a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője; az önkormányzat képviseletében Sipos László, valamint dr. Fekete Gábor alpolgármester köszöntötte a csapatokat. Mellettük természetesen ott volt a szervező gárda két oszlopos tagja, Radics Kálmán és Sztojka István is az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány képviseletében.

A csapatokat dr. Fekete Gábor köszöntötte:

– Büszke vagyok arra, hogy megint városunk adott otthon ennek az eseménynek, annak külön, hogy sokan visszajárnak már ide. Fontos a sport városunk számára, igyekszünk anyagi lehetőségeink szerint minden lehetőséget megragadni, hogy fejlődjünk – mondta Kecskemét alpolgármestere, aki külön is köszöntötte a lengyel, szerb, bolgár, bosnyák és német résztvevőket. – Bízom benne, hogy a jubileumi rendezvénynek is mi adunk ma helyet jövőre, amihez a szervezőknek külön is gratulálok.

Radics Kálmán hozzátette, hogy bízik benne, hogy egy újabb 25 éves ciklust tudnak majd megkezdeni, akár még több sportolóval és csapattal. Hozzátette, a rendezvény egyre népszerűbb a régióban, ami a résztvevők érdeme.

A tornát tehát Tiszaföldvár nyerte, a dobogóra még Szerbia és Románia képviselői léphettek fel.

Gyermekotthonok Európa Kupa döntője

Fotók: Nyitray András

 

 

