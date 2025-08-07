44 perce
Helyén kezeli a „gólvágó” az ugratásokat
Jól kezdte az idényt a Tiszakécskei LC, hiszen az NB II. újonca két mérkőzésen négy pontot szerzett, ráadásul olyan ellenfelek ellen, melyek az előző idényben a tabella első felébe tartoztak. A jó eredményekben elévülhetetlen érdeme van a gárda tapasztalt balhátvédjének, Grünvald Attila ugyanis két gól mellett egy gólpassznál tart, ami posztját tekintve különösen bravúros teljesítmény.
Grünvald Attila harmadik idényét kezdte meg Tiszakécskén, a korábban a KTE-vel három osztályban három ezüstérmet ünneplő balhátvéd a Tisza-parti gárdánál sem eseménytelen éveket tölt. Első nekifutásra kiesett csapatával az NB II-ből, ezt követően viszont bajnokságot és osztályozót nyerve jutott vissza. Újoncként ráadásul jól kezdett a csapat, hiszen Kozármislenyben 2–0-ra nyert, majd legutóbb a Mezőkövesd ellen játszott 1–1-es döntetlent. Ráadásul két Grünvald góllal és egy gólpasszal, ami nem szokványos ilyen rövid idő leforgása alatt a játékos karrierjében. Ennek ellenére amondó, hogy semmit sem csinál másként, mint korábban.
– Talán a szegedi időszakom alatt volt hasonlóan eredményes szezonkezdetem, de olyan még sosem fordult elő, hogy az első két bajnokimon betaláltam – tekintett vissza Grünvald Attila. – Ez egy különleges dolog számomra, de különösebb ok nem áll mögötte szerintem. Ugyanúgy dolgozom, készülök, ahogy eddig. Mondjuk úgy, hogy jókor voltam jó helyen.
A 34 éves játékos hozzátette, természetesen kap vicces ugratásokat a pazar kezdés után, de ezeket a helyén kezelni, és ha nem gólokkal, akkor jó játékkal akarja segíteni a Tiszakécskét a jövőben is. Hozzátette, a két meccsen begyűjtött négy ponttal elégedettek lehetnek összességében, de nem akarják beérni ennyivel.
– Ahogy az ilyenkor lenni szokott, jönnek természetesen a „zrikák”, de igyekszem a helyén kezelni a dolgot. Nem vagyok az a típus, aki elszállna magától azért, mert gyorsan rúgott két gólt. Ez a sorozat biztosan meg fog szakadni, de próbálom kitolni, és ha nem is gólokkal, de gólpasszokkal segíteni a csapatot a minél jobb szereplésben. A szezon elején biztosan aláírtuk volna, ha valaki azt mondja, hogy négy pont a mérlege az első két meccsünknek. Elégedettek viszont sosem lehetünk, mindig jobbra kell törekedni, jobb játékra például, hiszen abban mindig lehet fejlődni. Sportemberek vagyunk, minden meccsen a győzelem és a három pont megszerzése a célunk, ez így normális – tette hozzá Grünvald.
A Tiszakécskei LC vasárnap 19 órakor Soroksáron lép pályára legközelebb. Az erőviszonyokat nehéz egyelőre belőni a szezon elején, de annyi biztos, hogy egy hosszú évek óta stabil gárda otthonába látogat az újonc. A Soroksár még nem nyert, egy-egy vereség és döntetlen a mérlege, legutóbb Karcagon kapott ki 3–2-re.
– Az NB II. mezőnye mindig kiegyenlített, gyakorlatilag bárki megverhet bárkit. Két-három győzelemmel a tabella elején tudja találni magát egy csapat, ám fordított esetben akár nagy gondba is kerülhet a kiesés elleni harcban. Nehéz itt az elején megtippelni, milyen erőt képviselnek egyes csapatok, de az biztos, hogy a Soroksár évek óta stabil ebben az osztályban. Minden csapat dolgát képesek megnehezíteni, ráadásul még csak egy pontot szereztek, így biztosan éhesek a sikerre. Nehéz mérkőzésre számítok – tekintett előre a hétvégi meccsre a játékos.
Grünvald Attila csak a bennmaradásra koncentrál
Grünvald Attilának az interjú során feltettük a kérdést, hogy a jó rajt után megjött-e már az étvágya a csapatnak, hogy akár még merészebb célokat tűzzön ki maga elé, főleg annak tükrében, hogy négy feljutást ünneplő játékos is érkezett nyáron. Elmondta, ennek még nincs itt az ideje, dolgozni kell, jó eredményeket kell elérni, a többit pedig az idő majd eldönti. Addig csak a bennmaradás gondolata lebeghet a szemük előtt. Hozzátette azt is, hogy a Kazincbarcikáról érkező négyes – Bódi Ádám, Myke Ramos, Lucas Marcolini, Varga József – rutinja sokat ér számukra.
– Továbbra is a biztos bennmaradás a célunk. Hétről hétre tesszük a dolgunkat, csak a következő meccsre koncentrálunk, illetve arra, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsunk, begyűjtve a három pontot. Meglátjuk, mit hoz a jövő, de még nagyon a szezon elején járunk, így nem lehet vérmesebb célokat kitűzni egy frissen feljutó csapat elé. Ami a Kazincbarcikáról érkező játékosokat illeti, rutinjukkal és tapasztalatukkal sokat tudnak segíteni, már csak azért is, mert magasabb osztályban is nagy csatákat éltek meg, nem véletlen, hogy egy olyan klubbal ünnepelhettek feljutást, melyre előzetesen senki sem tippelt volna. Nagy segítségünkre vannak és lesznek is, ebben biztos vagyok – mondta Grünvald.