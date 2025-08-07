Helyén kezeli a „gólvágó” az ugratásokat

Grünvald Attila harmadik idényét kezdte meg Tiszakécskén, a korábban a KTE-vel három osztályban három ezüstérmet ünneplő balhátvéd a Tisza-parti gárdánál sem eseménytelen éveket tölt. Első nekifutásra kiesett csapatával az NB II-ből, ezt követően viszont bajnokságot és osztályozót nyerve jutott vissza. Újoncként ráadásul jól kezdett a csapat, hiszen Kozármislenyben 2–0-ra nyert, majd legutóbb a Mezőkövesd ellen játszott 1–1-es döntetlent. Ráadásul két Grünvald góllal és egy gólpasszal, ami nem szokványos ilyen rövid idő leforgása alatt a játékos karrierjében. Ennek ellenére amondó, hogy semmit sem csinál másként, mint korábban.

Grünvald Attila (fehérben) gólöröme

Fotó: Szentirmay Tamás

– Talán a szegedi időszakom alatt volt hasonlóan eredményes szezonkezdetem, de olyan még sosem fordult elő, hogy az első két bajnokimon betaláltam – tekintett vissza Grünvald Attila. – Ez egy különleges dolog számomra, de különösebb ok nem áll mögötte szerintem. Ugyanúgy dolgozom, készülök, ahogy eddig. Mondjuk úgy, hogy jókor voltam jó helyen.

A 34 éves játékos hozzátette, természetesen kap vicces ugratásokat a pazar kezdés után, de ezeket a helyén kezelni, és ha nem gólokkal, akkor jó játékkal akarja segíteni a Tiszakécskét a jövőben is. Hozzátette, a két meccsen begyűjtött négy ponttal elégedettek lehetnek összességében, de nem akarják beérni ennyivel.

– Ahogy az ilyenkor lenni szokott, jönnek természetesen a „zrikák”, de igyekszem a helyén kezelni a dolgot. Nem vagyok az a típus, aki elszállna magától azért, mert gyorsan rúgott két gólt. Ez a sorozat biztosan meg fog szakadni, de próbálom kitolni, és ha nem is gólokkal, de gólpasszokkal segíteni a csapatot a minél jobb szereplésben. A szezon elején biztosan aláírtuk volna, ha valaki azt mondja, hogy négy pont a mérlege az első két meccsünknek. Elégedettek viszont sosem lehetünk, mindig jobbra kell törekedni, jobb játékra például, hiszen abban mindig lehet fejlődni. Sportemberek vagyunk, minden meccsen a győzelem és a három pont megszerzése a célunk, ez így normális – tette hozzá Grünvald.

A Tiszakécskei LC vasárnap 19 órakor Soroksáron lép pályára legközelebb. Az erőviszonyokat nehéz egyelőre belőni a szezon elején, de annyi biztos, hogy egy hosszú évek óta stabil gárda otthonába látogat az újonc. A Soroksár még nem nyert, egy-egy vereség és döntetlen a mérlege, legutóbb Karcagon kapott ki 3–2-re.