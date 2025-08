Gera Zoltán bátor játékot vár a KTE-től

Gera Zoltán számára ismerős lehet az ellenfél, hiszen egy évvel ezelőtt még a Vasas sikereiért dolgozott a Kecskeméti TE vezetőedzője. Ezt az "előnyt" igyekezett is a felkészülés során kihasználni a szakember.

Gera Zoltán szerint bátrabb játék kell

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

– Sokakat jól ismerek a Vasasnál, több játékossal is együtt dolgoztunk a jelenlegi keretből, ezeket a tapasztalatokat most természetesen igyekeztünk átadni a heti munka során is. Nem kérdés, ez egy fontos mérkőzés lesz, számunkra ráadásul az első hazai pályán. Ennek megfelelően tették a dolgukat a játékosok egész héten, elvégezték azt, amit elterveztünk. Szeretnénk a hazai pálya előnyét kihasználni, de tisztában vagyunk vele, hogy egy nagyon nehéz találkozó előtt állunk. Jó ellenféllel találkozunk, de azt is tudjuk, hogy mit szeretnénk visszalátni a pályán – mondta Gera Zoltán.

Gera Zoltán bátrabb játékot vár

A Szeged elleni 1–0-os vereségre is visszatekintett a tréner, aki elmondta, nem változott a véleménye egy hét távlatából sem. Kitért emellett Banó-Szabó Bencére is, aki egy év kihagyás után játszott újra tétmeccset a KTE színeiben.

– A véleményem egy hét távlatából sem változott. Azt várjuk a csapattól, hogy sokkal bátrabban futballozzunk, jobb döntéseket hozzunk, ez egy hangsúlyos üzenet volt. A játékosok fizikális állapota rendben van, akarnak dolgozni, bízunk benne, hogy a jobb döntések is meglesznek. A védekezésünk működött, a támadójátékban kell több bátorság, kreativitás. Amennyiben ez megvan, úgy jó esélyünk lehet a győzelemre. Bence visszatérésére nagyon vártunk, örülünk is neki. Mondhatjuk, hogy egy új játékost igazoltunk szinte. Sokat dolgozott az utóbbi időszakban, hogy egészséges legyen, megvan benne a játékéhség, ami különösen tetszik. A kulcs a türelem vele kapcsolatban, hiszen mindannyian azt szeretnénk, hogy minden meccsen végig pályán legyen már, de kell a fokozatosság. A kreativitására, tapasztalatára, a tőle megszokott játékra nagyon számítunk, ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy egy évet kihagyott. Jól nézi ki edzéseken, idő kell még, hogy százszázalékos állapotban legyen, de addig is fontos szerepe lesz – tette hozzá Gera Zoltán.

A KTE–Vasas bajnoki hétfőn este 20 órakor kezdődik a Széktói Stadionban.