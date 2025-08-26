augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Váratlan fordulat a KTE-nél, edző nélkül maradt a csapat

Címkék#Kecskeméti TE#KTE#Gera Zoltán

Kedden eldőlt, hogy közös megegyezéssel távozik a Kecskeméti TE csapatától Gera Zoltán vezetőedző. Hogy ki foglalja el az NB II.-es gárda kispadján Gera Zoltán helyét, azt még ezen a héten bejelenti a Kecskeméti TE vezetősége.

Vincze Miklós

Kedden eldőlt, hogy edzőt vált az NB II.-ben öt forduló után hat ponttal a 9. helyen tanyázó Kecskeméti TE. A vezetőedző, Gera Zoltán és vele együtt a másodedző Csizmadia Csaba közös megegyezéssel távozik a hírös városi klubtól. A klub közleménye szerint az új vezetőedző hivatalos bejelentésére egy későbbi időpontban kerül sor, még e hét folyamán.

Gera Zoltán és Csizmadia Csaba
Gera Zoltán és Csizmadia Csaba is távozik a KTE-től
Fotó: Reti Attila

Gera Zoltán tavaly érkezett a KTE-hez

Gera Zoltán tavaly augusztusban távozott az NB II.-es Vasastól, miután nem sikerült kivívnia az angyalföldiekkel az NB I.-be a feljutást. Októberben lett a távozó Szabó István helyett a Kecskeméti TE vezetőedzője. A KTE kiesett ugyan az NB I.-ből, a vezetőség azonban bízott abban, hogy Gera Zoltánnal visszajuthat az első osztályba a csapat. Minden bizonnyal ez a bizalom ingott meg az elmúlt hétvégén, a forduló előtt sereghajtó Budafok vendégeként elszenvedett vereséget követően.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu