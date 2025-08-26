Váratlan fordulat a KTE-nél, edző nélkül maradt a csapat

Kedden eldőlt, hogy edzőt vált az NB II.-ben öt forduló után hat ponttal a 9. helyen tanyázó Kecskeméti TE. A vezetőedző, Gera Zoltán és vele együtt a másodedző Csizmadia Csaba közös megegyezéssel távozik a hírös városi klubtól. A klub közleménye szerint az új vezetőedző hivatalos bejelentésére egy későbbi időpontban kerül sor, még e hét folyamán.

Gera Zoltán és Csizmadia Csaba is távozik a KTE-től

Fotó: Reti Attila

Gera Zoltán tavaly érkezett a KTE-hez

Gera Zoltán tavaly augusztusban távozott az NB II.-es Vasastól, miután nem sikerült kivívnia az angyalföldiekkel az NB I.-be a feljutást. Októberben lett a távozó Szabó István helyett a Kecskeméti TE vezetőedzője. A KTE kiesett ugyan az NB I.-ből, a vezetőség azonban bízott abban, hogy Gera Zoltánnal visszajuthat az első osztályba a csapat. Minden bizonnyal ez a bizalom ingott meg az elmúlt hétvégén, a forduló előtt sereghajtó Budafok vendégeként elszenvedett vereséget követően.