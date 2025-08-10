augusztus 10., vasárnap

Gera Zoltán és a KTE javítani szeretne

Vasárnap este a harmadik bajnoki mérkőzését vívja az NB II-ben a KTE. Gera Zoltán és csapata első pontjaira hajt.

Nyitray András

A Kecskeméti TE vasárnap 19 órás kezdéssel a BVSC vendége lesz, és szeretné első sikerét megszerezni. Gera Zoltán, a KTE vezetőedzője elmondta, javítani szeretnének, de sérülések is nehezítették a heti munkát. 

Gera Zoltán dolgát sérülések is nehezítik
Fotó: Bús Csaba

– Két forduló ment le a bajnokságból, ilyenkor már jobban fel lehet mérni a csapatokat. Elemeztük a BVSC-t is, tudjuk, hogy nagyjából mire számíthatunk tőlünk. Erősek az átmenetekben, jól kontráznak, ehhez szervezett védekezés párosul. Minden csapatnak van ugyanakkor gyenge pontja, ahol hibára hajlamos, ezt szeretnénk kihasználni mi is. Lehetnek változások, amit részben a kényszer is szül, ettől függetlenül várjuk a mérkőzést, szeretnénk javítani, mert a rajt nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna. A Vasas ellen ugyan sok pozitívum volt már a játékunkban, de az nem fér bele, hogy egy félidőnyi előnyt adjunk az ellenfélnek, koncentráltan kell futballoznunk végig – mondta Gera Zoltán, a KTE vezetőedzője.

 

