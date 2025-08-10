Gera Zoltán és a KTE javítani szeretne

A Kecskeméti TE vasárnap 19 órás kezdéssel a BVSC vendége lesz, és szeretné első sikerét megszerezni. Gera Zoltán, a KTE vezetőedzője elmondta, javítani szeretnének, de sérülések is nehezítették a heti munkát.

Gera Zoltán dolgát sérülések is nehezítik

Fotó: Bús Csaba

Gera Zoltán és csapata javítana

– Két forduló ment le a bajnokságból, ilyenkor már jobban fel lehet mérni a csapatokat. Elemeztük a BVSC-t is, tudjuk, hogy nagyjából mire számíthatunk tőlünk. Erősek az átmenetekben, jól kontráznak, ehhez szervezett védekezés párosul. Minden csapatnak van ugyanakkor gyenge pontja, ahol hibára hajlamos, ezt szeretnénk kihasználni mi is. Lehetnek változások, amit részben a kényszer is szül, ettől függetlenül várjuk a mérkőzést, szeretnénk javítani, mert a rajt nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna. A Vasas ellen ugyan sok pozitívum volt már a játékunkban, de az nem fér bele, hogy egy félidőnyi előnyt adjunk az ellenfélnek, koncentráltan kell futballoznunk végig – mondta Gera Zoltán, a KTE vezetőedzője.