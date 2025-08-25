2 órája
Kilencszer köszönt be a garai Jakab Zoltán
A hétvégén elrajtolt a bajnokság a vármegyei három Déli csoportjában. A Déli csoportban öt mérkőzés maradt vasárnapra. A garai mérkőzésen Jakab Zoltán kilencszer talált be a Tataháza kapujába.
Három mérkőzést szombaton rendeztek meg a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában, öt mérkőzés maradt vasárnapra. Vasárnapi gólzáporos győzelmével a Garai KSE ugrott az élre. A Gara a Tataházát fogadta és győzte le 7-0-ás első félidő után 16-0 arányban. A góllövőlistán Jakab Zoltán hatalmas dobbantással ugrott az élre, hiszen kilenc alkalommal talált be Tóth-Abonyi Bence kapujába. Szabó Balázs három, Kerezsi Ferenc kettő, Kalmár Szebasztián és Horváth Emil pedig egy-egy találattal férkőzött még a gólszerzők közé.
A Bajaszentistván 6-1 arányban győzte le a Beko FC Dávod csapatát, amely újonnan alakult csapatként debütált az idén a bajnokságban. Wittner Gábor két gólt szerzett, Vízhányó Gábor, Müller Alex, Szabó Adrián és Szolga Soma pedig egyet-egyet, a vendégek részéről Antal Dávid szépített 2-1-re az 50. percben szorossá téve legalább negyedórára a második félidőt.
Rangadót nyert a Tompa a Sükösd vendéglátójaként Szabó Milán és Szauter István góljaival. Idegenből tudott három ponttal távozni a Bácsbokod és a Hercegszántó. Előbbi Csátalján győzött 3-2-re, utóbbi pedig Kisszálláson 3-1 arányban.
Déli csoport: Érsekcsanád-Madaras 5-0, Bácsborsód-Kenderes SE Bátmonostor 9-2, Kelebia-Felsőszentiván 2-0, Csátalja-Bácsbokod 2-3, Tompa-Sükösd 2-0, Gara-Tataháza 16-0, Kisszállási SC-Hercegszántói FC 1-3, Bajaszentistván-Beko FC Dávod 6-1.
