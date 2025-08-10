2 órája
Gálos Box Club: A kis küldöttségnek nagy élmény volt a szegedi torna
Ötfős küldöttséggel képviseltette magát a bajai Gálos Box Club Szegeden, a Fesztivál Kupán. Négy éremmel térhettek haza a Sugó-partjára.
Gálos Tamás, a bajai Gálos Box Club elnöke örömmel fogadta Szuknai Zsuzsa meghívását a szegedi Fesztivál kupára, amelyen nemcsak hazai, hanem külföldi ökölvívók is részt vettek, vesznek, így évek óta nemzetközi rangja van a tornának.
Az ötfős küldöttségből négyen aranyéremmel térhetnek haza. Rácz Olivia Becca (32 kg), Béda Zóé Mirjam (45 kg), Sztojka Tamas (50 kg), Lehoczky Levente (57 kg) egyaránt győzelmet arattak a ringben. A +90 kilogrammosok közt szereplő Balogh Róbertnek ezúttal nem akadt ellenfele.
Élményekkel gazdagodtak a Gálos Box Club versenyzői
– Nem nagy küldöttséggel utaztunk el a szegedi viadalra, de annak az öt fiatal, gyakorlatilag kezdő bokszolónak, akikkel elmentünk, nagy élmény volt ez a verseny, tapasztalatokkal és sikerélményekkel is gazdagodtak – mondta Gálos Tamás. - A gyerekek korosztályában gyakorlatilag mindenki győztes, hiszen a bemutatónak számító meccseik után mind a két fél kezét felemelik. Fontos ez, jó így, jó pedagógia: mindenki sikerélménnyel távozhat a ringből. Ezzel együtt volt olyan versenyzőm is – Rácz Olívia Becca -, aki olyan hatékonyan bunyózott, hogy a másik lányra rászámoltak, Sztojka Tamás pedig idő lezárta a meccsét, ugyanis az ellenfél már az első menet befejezése előtt feladta a küzdelmet.
– Hasznos, jó túra volt, fontos tapasztalatokat gyűjtöttek a fiatalok. Azért, hogy ez létrejöhetett, ezúton is szeretnék köszönetet mondani a versenyzők szüleinek, akik segítettek abban, hogy a kis csapat eljuthasson a szegedi tornára – mondta Gálos Tamás, aki bizakodó, mert újra jó kis csapat van Baján kialakulóban. A következő nagyobb kihívás szeptemberben vár rájuk: a Kiskunhalason esedékes Testvérvárosok Nemzetközi Kupáján már komoly delegációval képviseltetik magukat.
