Gálos Box Club: A kis küldöttségnek nagy élmény volt a szegedi torna

Gálos Tamás, a bajai Gálos Box Club elnöke örömmel fogadta Szuknai Zsuzsa meghívását a szegedi Fesztivál kupára, amelyen nemcsak hazai, hanem külföldi ökölvívók is részt vettek, vesznek, így évek óta nemzetközi rangja van a tornának.

A Gálos Box Club küldöttsége Szegeden.

Forrás: Gálos Box Club

Az ötfős küldöttségből négyen aranyéremmel térhetnek haza. Rácz Olivia Becca (32 kg), Béda Zóé Mirjam (45 kg), Sztojka Tamas (50 kg), Lehoczky Levente (57 kg) egyaránt győzelmet arattak a ringben. A +90 kilogrammosok közt szereplő Balogh Róbertnek ezúttal nem akadt ellenfele.

Élményekkel gazdagodtak a Gálos Box Club versenyzői

– Nem nagy küldöttséggel utaztunk el a szegedi viadalra, de annak az öt fiatal, gyakorlatilag kezdő bokszolónak, akikkel elmentünk, nagy élmény volt ez a verseny, tapasztalatokkal és sikerélményekkel is gazdagodtak – mondta Gálos Tamás. - A gyerekek korosztályában gyakorlatilag mindenki győztes, hiszen a bemutatónak számító meccseik után mind a két fél kezét felemelik. Fontos ez, jó így, jó pedagógia: mindenki sikerélménnyel távozhat a ringből. Ezzel együtt volt olyan versenyzőm is – Rácz Olívia Becca -, aki olyan hatékonyan bunyózott, hogy a másik lányra rászámoltak, Sztojka Tamás pedig idő lezárta a meccsét, ugyanis az ellenfél már az első menet befejezése előtt feladta a küzdelmet.

– Hasznos, jó túra volt, fontos tapasztalatokat gyűjtöttek a fiatalok. Azért, hogy ez létrejöhetett, ezúton is szeretnék köszönetet mondani a versenyzők szüleinek, akik segítettek abban, hogy a kis csapat eljuthasson a szegedi tornára – mondta Gálos Tamás, aki bizakodó, mert újra jó kis csapat van Baján kialakulóban. A következő nagyobb kihívás szeptemberben vár rájuk: a Kiskunhalason esedékes Testvérvárosok Nemzetközi Kupáján már komoly delegációval képviseltetik magukat.