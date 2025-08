Nevető harmadikként intette le a kockás zászló a McLaren pilótáját

Az első helyről induló Leclerc remekül kapta el a rajtot, magabiztosan megtartotta a pozícióját, a legnagyobb vesztes viszont a harmadik helyről rajtoló Norris volt, aki két pozíciót is elveszített. A Forma 1-es világbajnok legendáknak sem kezdődött jól a versenye a Hungaroringen. A címvédő Max Verstappen is pozíciót vesztett, így a rajt után a kilencedik helyen autózott, míg a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a 12. helyről a 14. pozícióba csúszott vissza. Az élmezőnyből Piastri állt ki elsőnek a boxba a 18. körben, majd egy körrel később érkezett Leclerc is, aki vissza tudott kerülni az ausztrál pilóta elé. A 20. körben Norris, Alonso, Leclerc és Piastri volt a sorrend.

A Forma 1 idei magyar győztese Lando Norris lett

Fotó: Bodnár Boglárka

A Forma 1 a McLarenek uralmáról szólt Mogyoródon

A folytatásban a McLaren kint tartotta Norrist, aki a 24. körben már 9.6 másodperccel vezetett Leclerc előtt, aki mögött pedig ott volt Oscar Piastri is, így a McLaren ausztrál pilótája korántsem volt ideális helyzetben. A 30. körben Leclerc már négy és fél másodperce volt az élen haladó Norris mögött, akitől megkérdezték a McLaren istállóból, hogy mit szólna egy egykiállásos versenyhez, amibe bele is ment a pilóta.

A 32. körben aztán kiderült, hogy Norris és a McLaren csak etetett, ugyanis a brit pilótát kihívták kerékcserére, így Leclerc visszakerült az élre, mögötte pedig Piastri, Russell, Norris és Alonso volt a sorrend.

A 41. körben Leclerc be is jött a boxba, a negyedik helyre érkezett vissza Piastri, Russell és Norris mögé. A 44. körben Russell is érkezett a boxba, így Leclerc egy hellyel előrébb került és üldözőbe vette a két McLarent. Két körrel később aztán Piastri is bejött a boxba, felállított egy 1.9 másodperces csúcsot az idei szezonra, és végül a harmadik helyre jött vissza Leclerc mögé.

A 46. körben tehát Norris hét másodperccel vezetett, azonban az ő gumijai voltak a legkopottabbak, így a kérdés az volt, meg tudja-e tartani az első helyét vagy a dobogós helyezését.

Úgy tűnt, Leclerc-nek esélye lehet a futamgyőzelemre, azonban az 50. körben Piastri a semmiből megérkezett a monacói pilóta mögé, és simán körbeautózta a Ferrarit. A 62. körben Russell a célegyenes utáni kanyarban külső íven Leclerc elé került, így a Ferrari pilótája elbukta a dobogós helyezését.