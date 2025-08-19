A másodosztályban a Foody-BasketBaja

Nem csak szépen csillog, hanem végül feljutást is hozott a Sugó-parti egyesület az az ezüstérem, amit a júliusban, Kozármislenyben rendezett NB II.-es keresztjáték fináléjában szerzett meg a Foody-BasketBaja gárdája. A csapat jó eredményének, a jó szakmai munkának, de legalább ilyen mértékben Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata és a szponzorok támogatásának köszönhetően hosszú évek után a 2025/26-os idényben ismét NB I/B-s felnőtt férfi kosárlabda csapata lesz Baja városának. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) ugyanis jóváhagyta a BasketBaja nevezését a férfikosárlabda NB I./B Zöld csoportjába, így 2025 szeptember végétől ismét NB I-es férfi kosárlabda mérkőzéseket láthatnak a szurkolók a bajai Dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban.

A Foody-BasketBaja egy korábbi mérkőzésen

Fotó: Foody-BasketBaja

Büszke a Foody-BasketBaja technikai vezetője

– Jó érzés és büszkeség kimondani, hogy ott vagyunk az NB I.-ben – mondta Franczva László, a BasketBaja technikai vezetője. – A részletekről, a bajnoki programról, a keretről és minden egyéb, fontos információkról a jövő héttől adunk részletes tájékoztatást a szurkolóinknak.