Kettesfogatok vetélkedtek Hercegszántón, az eső ellenére is jó hangulatban telt a nap – fotók

Címkék#fogathajtó verseny#fogathajtás#lovas verseny

Esőben is jó hangulatban zajlott a rendezvény. Szombaton tartották meg a 31. hercegszántói kettesfogathajtó versenyt.

Tölgyesi Gábor

Hercegszántón immár 31. alkalommal rendezték meg a hagyományos kettesfogathajtó versenyt augusztus utolsó szombatján. A település egyik legkedveltebb rendezvényére idén kilenc fogathajtó nevezett, akik a Kossuth Lajos utca melletti pályán mérték össze tudásukat.

fogathajtó verseny Hercegszántón
Az eső ellenére is jó hangulatban telt a fogathajtó verseny Hercegszántón
Fotó: Tölgyesi Gábor

„Az első évtizedekben az 51-es főút mellett tartottuk a versenyt, de a mostani helyszín sokkal ideálisabb a hajtóknak és a nézőknek is” – emelte ki Reusz István, a Hercegszántói Lovasegyesület vezetője és a rendezvény főszervezője.

A 730 méter hosszú, 20 akadállyal nehezített pályát Horváth Ferenc pályaépítő készítette el, a megnyitón pedig Varga Gábor polgármester köszöntötte a résztvevőket. A település vezetője méltatta a helyi lovasegyesület kitartó munkáját és a lovassport iránti elkötelezettségét. A versenyen részt vett Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, parlamenti államtitkár is, aki hangsúlyozta: „Igazi magyar hagyomány, erő és összetartozás ez a hercegszántói kettesfogathajtó verseny. Gratulálok a helyezetteknek és minden résztvevőnek.”

A fogathajtó verseny szoros küzdelmet hozott

Délelőtt a Hercegszántó Kupáért zajló kétfordulós C-kategóriás akadályhajtás tartotta izgalomban a közönséget. Szoros küzdelem alakult ki, végül a mélykúti Figura Szabolcs Péter 351 másodperces időeredménnyel hódította el a győzelmet. Második helyen a hazai színekben induló Varga János végzett (370 mp), a harmadik helyet pedig Szabadi János, a Kiskunhalasi LTSE hajtója szerezte meg.

A pálya melletti térséget ezalatt igazi falusi vendégszeretet töltötte meg: Kovács István és csapata főzte az ebédet a versenyzőknek és a vendégeknek, míg Hunyák Ferenc babgulyással várta a helyieket. A gyerekek sem unatkoztak: ugrálóvár és lovagoltatás színesítette számukra a napot.

Délután azonban bejött a meteorológusok jóslata, és az eső rákezdett. A vadászhajtás ennek ellenére sem maradt el: a Kovacsev József-emlékverseny izgalmas befutót hozott, ahol ismét Figura Szabolcs Péter bizonyult a legjobbnak. Őt Varga János és Felső László, a Hercegszántói LE fogathajtói követték a dobogón.

A 31. hercegszántói kettesfogathajtó verseny

Fotók: Tölgyesi Gábor

Az ünnepélyes eredményhirdetést végül a szakadó eső miatt az ebédlősátorban tartották meg, ahol Gosztola Józsefné, a zsűri elnöke értékelte a versenyt, a díjakat pedig Reusz István főszervező adta át.

Bár az égiek alaposan próbára tették a hajtókat és a közönséget, a hangulatot nem sikerült elrontani. A verseny bebizonyította: Hercegszántón élő hagyomány a fogathajtás, amelyet jövőre is nagy lelkesedéssel rendeznek meg.

 

 

