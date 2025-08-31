Kettesfogatok vetélkedtek Hercegszántón, az eső ellenére is jó hangulatban telt a nap – fotók

Hercegszántón immár 31. alkalommal rendezték meg a hagyományos kettesfogathajtó versenyt augusztus utolsó szombatján. A település egyik legkedveltebb rendezvényére idén kilenc fogathajtó nevezett, akik a Kossuth Lajos utca melletti pályán mérték össze tudásukat.

Az eső ellenére is jó hangulatban telt a fogathajtó verseny Hercegszántón

Fotó: Tölgyesi Gábor

„Az első évtizedekben az 51-es főút mellett tartottuk a versenyt, de a mostani helyszín sokkal ideálisabb a hajtóknak és a nézőknek is” – emelte ki Reusz István, a Hercegszántói Lovasegyesület vezetője és a rendezvény főszervezője.

A 730 méter hosszú, 20 akadállyal nehezített pályát Horváth Ferenc pályaépítő készítette el, a megnyitón pedig Varga Gábor polgármester köszöntötte a résztvevőket. A település vezetője méltatta a helyi lovasegyesület kitartó munkáját és a lovassport iránti elkötelezettségét. A versenyen részt vett Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, parlamenti államtitkár is, aki hangsúlyozta: „Igazi magyar hagyomány, erő és összetartozás ez a hercegszántói kettesfogathajtó verseny. Gratulálok a helyezetteknek és minden résztvevőnek.”

A fogathajtó verseny szoros küzdelmet hozott

Délelőtt a Hercegszántó Kupáért zajló kétfordulós C-kategóriás akadályhajtás tartotta izgalomban a közönséget. Szoros küzdelem alakult ki, végül a mélykúti Figura Szabolcs Péter 351 másodperces időeredménnyel hódította el a győzelmet. Második helyen a hazai színekben induló Varga János végzett (370 mp), a harmadik helyet pedig Szabadi János, a Kiskunhalasi LTSE hajtója szerezte meg.

A pálya melletti térséget ezalatt igazi falusi vendégszeretet töltötte meg: Kovács István és csapata főzte az ebédet a versenyzőknek és a vendégeknek, míg Hunyák Ferenc babgulyással várta a helyieket. A gyerekek sem unatkoztak: ugrálóvár és lovagoltatás színesítette számukra a napot.

Délután azonban bejött a meteorológusok jóslata, és az eső rákezdett. A vadászhajtás ennek ellenére sem maradt el: a Kovacsev József-emlékverseny izgalmas befutót hozott, ahol ismét Figura Szabolcs Péter bizonyult a legjobbnak. Őt Varga János és Felső László, a Hercegszántói LE fogathajtói követték a dobogón.