Labdarúgás

Fiatal szurkolói csoport buzdíthatja a megújuló Kiskunfélegyházát

#Kiskunfélegyháza#FÉLEGYHÁZA ULTRAS#labdarúgás

Az amatőr labdarúgásban is megszokott dolog, hogy lelkes szurkolói csoportok kísérik kedvenceiket mindenhova. Kiskunfélegyházán egy fiatal, lelkes mag van formálódóban, a Félegyháza Ultras alighanem már nagyon várja a bajnoki rajtot.

Nyitray András

Kiskunfélegyházán nyáron nagy átalakulás zajlott le a vármegye I-es csapat körül, a főszponzor távozásával teljesen új alapokra helyezték a csapatot. Sokan távoztak, a keret pedig csupa helyi kötődésű játékossal, főleg fiatallal bővült. A Félegyháza Ultras ifjoncai is lelkesen szurkoltak már a felkészülés során is, és alighanem nagyon várják a bajnoki rajtot is. A csoport TikTok-oldaláról azt is megtudtuk, hogy a srácok folyamatosan várják azokat, akik szeretnének hozzájuk csatlakozni, lelkesedésükben és a csapat iránti rajongásukban osztozni. 

a Félegyháza Ultras már nagyon várja a bajnoki rajtot.
A Félegyháza Ultras sokat tehet a csapat sikereiért
Fotó: Szentirmay Tamás/ archív-felvétel

A Kiskunfélegyháza hétvégén kezdi el a bajnoki küzdelmeket a vármegye I-ben, szombaton 17 óra 30 perckor a címvédő Tiszakécske II. vendége lesz. 

