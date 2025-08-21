Fiatal szurkolói csoport buzdíthatja a megújuló Kiskunfélegyházát

Kiskunfélegyházán nyáron nagy átalakulás zajlott le a vármegye I-es csapat körül, a főszponzor távozásával teljesen új alapokra helyezték a csapatot. Sokan távoztak, a keret pedig csupa helyi kötődésű játékossal, főleg fiatallal bővült. A Félegyháza Ultras ifjoncai is lelkesen szurkoltak már a felkészülés során is, és alighanem nagyon várják a bajnoki rajtot is. A csoport TikTok-oldaláról azt is megtudtuk, hogy a srácok folyamatosan várják azokat, akik szeretnének hozzájuk csatlakozni, lelkesedésükben és a csapat iránti rajongásukban osztozni.

A Félegyháza Ultras sokat tehet a csapat sikereiért

Fotó: Szentirmay Tamás/ archív-felvétel

A Kiskunfélegyháza hétvégén kezdi el a bajnoki küzdelmeket a vármegye I-ben, szombaton 17 óra 30 perckor a címvédő Tiszakécske II. vendége lesz.