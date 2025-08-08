augusztus 8., péntek

Tömegsport

2 órája

Hetedszer mozdul a mentőkért Szabadszállás

Címkék#tömegsport#emlékverseny#futás#mentős#verseny

Szombaton hetedik alkalommal rendezik meg Szabadszálláson a Mentőkért mozog a Szállás, Pintér Jenő emlékversenyt. A rendezvény célja a mozgás népszerűsítése és egyúttal a mentőalapítvány támogatása.

Vincze Miklós

2025. augusztus 9-én, szombaton immár a hetedik alkalommal rendezi meg a Szabadszállási Mentőalapítvány a Mentőkért Mozog a Szállás, Pintér Jenő emlékversenyt. 

Az emlékverseny célja a mozgás népszerűsítése és egyúttal a mentőalapítvány támogatása is
Hetedszer mozdul a mentőkért Szabadszállás, idén is megrendezik az emlékversenyt
Fotó: Gulyás Sándor / Archív-felvétel

– Korábban Mentőkért Fut a Szállás volt a rendezvény neve, viszont három évvel ezelőtt a futást a mozgásra módosítottuk – mondta Asbóth György, az esemény főrendezője. – Ez nem csak szimbolikus módosítás volt, hanem azt jelentette, hogy addig csak a futók számára volt kiírva ez a jótékonysági rendezvény, azóta viszont nem csak futók indulhatnak a versenyen, hanem aki akar, beszállhat kerékpáron, görkorcsolyán, de akár sétálva is, a lényeg, hogy minél többen és minél többet mozogjunk – mondta Asbóth György.

Ezt tartogatja a versenyzőknek idén az emlékverseny

A távok tekintetében nincs újítás, az idén is lehet nevezni a 400 méteres távra – ez az egyetlen, ahol továbbra is csak a futók indulhatnak – de 2, 6, 10 és 21 kilométeres távokra is. Az indulók jó, ha reggel nyolcra odaérnek a szabadszállási, Vadvirág utcai vásártérre, ugyanis ott vehetik át az előzetesen regisztrálók a rajtcsomagokat. Ez nem jelenti azt, hogy ott a helyszínen ne lehetne nevezni, annak sincs akadálya, tehát aki szombat reggel hét órakor ébred azzal a késztetéssel, hogy márpedig most lazán lefutja azt a 2 kilométert, még nem késő elindulnia. 

Rajt

A négyszáz méteres futásban a rajt – ahogy az előző években is – 8 óra 30 perckor lesz. A 2 kilométeres távon indulok 9, a 21 kilométeres távon indulók 9 óra 10, a 6 és a 10 kilométerre vállalkozók 9 óra 15 perckor rajtolnak el.

Díjazás

A rendezőség mindegyik távnál díjazza az első három helyezett férfi és női futót, illetve minden városi távon induló befutó érmet kap. (Egyedül a 400 méteres verseny nem számít városi távnak, azt ugyanis a vásártér körül futják le a versenyzők, a többi táv vonalvezetése viszont Szabadszállást járja be.) Nyerni persze mindenki nyer ezen a versenyen, az is, aki nem ér oda a dobogóra. Nyer az, aki részt vett és így mozgott, de nyernek a mentők is, mégpedig nagyon fontos és nem csak szimbolikus támogatást. 

 

 

