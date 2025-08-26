2 órája
Mozgalmas volt a Dusnok KSE augusztusa
Zajlott az élet augusztusban a Dusnok KSE háza táján. Persze ment a felkészülés is, de Dusnokon nem hagyják, hogy a szakmai kérdések fölülírjanak mindent, nyár lévén úgy folytatták a felkészülést, hogy a szigorúan szakmai szempontokat teljes természetességgel írta felül az amatőr foci íratlan szabálya: a foci az első, de focizni csak úgy érdemes, ha a közben jól is érezzük magunkat. Egy biztos: Dusnokon augusztusban jó hangulatban nem volt hiány.
Augusztus elején a Kecel csapatát fogadta a Dusnok felkészülési mérkőzésen. A hazai gárda csak erősen tartalékosan tudott kiállni nyaralás és egyéb elfoglaltságok miatt, ifistákkal kiegészülve tudott csak pályára lépni a felnőtt csapat.
– A mérkőzés nagy részében nem volt baj a játékkal, rúgtunk is három gólt, a hajrára azonban elfáradtunk, és mi tagadás, akkor már kijött a két csapat közti osztálykülönbség – foglalta össze a mérkőzést röviden Bolvári Zoltán, a Dusnok gólvágója. A mérkőzést a Kecel 10-3 arányban nyerte meg, a dusnoki gólokat Novotnik Gábor, Bárdos László, Rogács Levente szerezték.
Egy hétre rá, augusztus 9-én Faddon lépett pályára a felnőtt és az ifi csapat. A felnőtt csapat az idei nyári hagyományok szellemében csak erősen tartalékosan tudott kiállni. Bár az első félidőben így is a Dusnok vezetett, a végére azonban elfogytak a rácok és így becsúszott néhány hiba, ezt a meccset a Fadd 5-2-re nyerte meg 1-2-es félidő után. Dusnoki részről Rónai Antal és Bárdos László volt eredményes. A Dusnok U19-es csapata – ahogy a hetvenes években volt mondani szokás – 1-1 közte mócsingra végzett, 11-1 lett az eredmény a Fadd javára.
A Dusnok bajnokságot nyert U13-as csapata ugyanezen a hétvégén a Szelidi-tónál töltötte tartalmasan a jutalom-hétvégéjét.
– A szombat reggeli indulásnál már érezhető volt a „bár csak ott lennénk már” hangulat – tekintett vissza Bolvári Dávid, az egyesület elnöke, aki ezúttal táborvezetői képességeit csillogtatta meg. – Ahogy megérkeztünk, lepakoltunk, a srácok elosztották a szobákat, olykor sikerült négy fő helyett hat főnek aludni egy házban, de sebaj. Bár az „alvás” kifejezés e helyütt erős túlzás, hiszen már a baglyok is reklamáltak, hogy ez a ricsaj azért már nekik is túlzás. A hatalmas energiák kifejtéséhez hatalmas energiabevitelre is szükség volt, ezt Pákolicz Laci bácsi és a szülők oldották meg, akik annyit főztek ránk, hogy még haza is hoztunk belőle. Bár a tervezett edzőmérkőzés elmaradt, egy kis reggeli torna, labdázás, fürdés által megvolt a mozgás is. Este pedig egyéb programok mellett adta magát programként a kártyaparti, beszélgetés, sakk. Ezúton is köszönöm Pákolicz Laci türelmét és munkáját, ugyanakkor minden szülőnek, barátnak a főzéseket, az üdítőket, a rengeteg nasit, a segítséget az utaztatásban. Sikeres hétvége volt, hiszen a srácok jól érezték magukat és ez volt a cél – mondta Bolvári Dávid.
Augusztus 17-én aztán jött az újabb felkészülési meccs a felnőtt csapat számára, a Dusnok KSE ugyanis a Csíkszentgyörgyi FISÁG csapatát látta vendégül. Ezúttal sem a mérkőzés állt a középpontban. Az erdélyi csapat csak tartalékosan és igen fáradtan tudott kiállni, így a Dusnok a vártnál simább győzelmet aratott, de hát ezen a találkozón nem az eredmény számított, hanem a barátság.
– Az előző évben mi látogattunk hozzájuk, és leírhatatlan élményekkel jöttünk haza – tekintett vissza Bolvári Zoltán. – Az idén rajtunk volt a sor, hogy valamit mi is visszaadjunk az erdélyi vendéglátásból. Pénteken körbenéztünk a vendégekkel együtt a faluban, majd jött egy kis fürdés a Vajasban. Szombaton evezés a Vajason, sütögetés, majd következett némi közös mulatás a Szelidi-tónál. Vasárnap délután jött a mérkőzés, majd a harmadik félidő a helyi kiskocsmában. Szóban röviden össze lehet tehát foglalni azt a három éjszakát és négy napot, amit az erdélyiek itt töltöttek, de a napok hosszúak és tartalmasak voltak. Örülünk, hogy a csíkszentgyörgyiek nagyon jól érezték magukat, és hálásak vagyunk a csapat tagjainak és a barátoknak, akik rengeteg segítséget nyújtottak a szervezésben, vendéglátásban.
Akit láttak már vendégül Erdélyben, az pontosan tudja és soha nem feledi, hogy az erdélyi vendéglátás felülmúlhatatlan, visszaadhatatlan. Dusnokon azért mindent elkövettek annak érdekében, hogy a testvértelepüléssel a vendéglátás terén vívott meccset igyekezzenek minél inkább döntetlenre-közelire kihozni.
Egyszóval a vármegye kettőben szereplő, a vármegye kettes rajtra készülő Dusnok háza táján a felkészülés jó értelemben véve nyáriasra sikeredett, azaz a szakmaiság nem ment a jó hangulat rovására, és elsősorban az eleve szoros közösség további összekovácsolását szolgálta.
Aztán amikor már fontos volt, a felnőtt csapat is összekapta magát. Az első tétmérkőzést az elmúlt hétvégén vívta, a vármegyei kupa első fordulójában. Bátyára látogattak, és 13-1 arányban nyerték a meg a meccset. Ezen a találkozón már létszámgondjai sem volt a rácoknak, a Bolvári István – Jagicza, Pozsonyi, Szász, Bolvári Zoltán, Rogács, Bolvári Dávid, Facskó Ervin, Wachtler, Szarka, Rónai kezdővel álltak ki, és Sáfrán Ferencnek ezúttal volt már használható kispadja is. Azon Bárdos, Varga Alex és Parrag foglalt helyet, de nem végig, hiszen idővel mind a hárman beszálltak a meccsbe. Bárdos és Varga révén három gólt is szereztek. Bolvári Zoltán, a Dusnok gólvágója ezen a találkozón hat alkalommal is a kapuba talált, és megszerezte 350. gólját, már a mérkőzés 51. percében, hogy aztán a lefújáskor már 354 találat álljon a neve mellett.
Ami a felnőtt csapat keretét illeti, a tavalyi ezüstérmes Dusnok KSE számára a legnagyobb erősítés az, hogy a keretben nem történt változás. Senki nem távozott, ugyanakkor egy labdarúgóval bővült a felnőtt keret: Szász Zoltán személyében egy korábbi dusnoki játékos húzza újra magára a kék-fehér mezt. Szász Zoltán a Tolna vármegyei első osztályban szereplő Bátaszék csapatától igazol vissza Dusnokra.
A Dusnok számára a vármegye kettes bajnokság szeptember 7-én indul, akkor a Mélykút vendége lesz a Dusnok KSE.