Mozgalmas volt a Dusnok KSE augusztusa

Augusztus elején a Kecel csapatát fogadta a Dusnok felkészülési mérkőzésen. A hazai gárda csak erősen tartalékosan tudott kiállni nyaralás és egyéb elfoglaltságok miatt, ifistákkal kiegészülve tudott csak pályára lépni a felnőtt csapat.

A Dusnok KSE és a Csíkszentgyörgyi FISÁG csapata

Fotó: Taba Luca

– A mérkőzés nagy részében nem volt baj a játékkal, rúgtunk is három gólt, a hajrára azonban elfáradtunk, és mi tagadás, akkor már kijött a két csapat közti osztálykülönbség – foglalta össze a mérkőzést röviden Bolvári Zoltán, a Dusnok gólvágója. A mérkőzést a Kecel 10-3 arányban nyerte meg, a dusnoki gólokat Novotnik Gábor, Bárdos László, Rogács Levente szerezték.

Mozgalmas volt a Dusnok nyara

Egy hétre rá, augusztus 9-én Faddon lépett pályára a felnőtt és az ifi csapat. A felnőtt csapat az idei nyári hagyományok szellemében csak erősen tartalékosan tudott kiállni. Bár az első félidőben így is a Dusnok vezetett, a végére azonban elfogytak a rácok és így becsúszott néhány hiba, ezt a meccset a Fadd 5-2-re nyerte meg 1-2-es félidő után. Dusnoki részről Rónai Antal és Bárdos László volt eredményes. A Dusnok U19-es csapata – ahogy a hetvenes években volt mondani szokás – 1-1 közte mócsingra végzett, 11-1 lett az eredmény a Fadd javára.

A Dusnok bajnokságot nyert U13-as csapata ugyanezen a hétvégén a Szelidi-tónál töltötte tartalmasan a jutalom-hétvégéjét.

– A szombat reggeli indulásnál már érezhető volt a „bár csak ott lennénk már” hangulat – tekintett vissza Bolvári Dávid, az egyesület elnöke, aki ezúttal táborvezetői képességeit csillogtatta meg. – Ahogy megérkeztünk, lepakoltunk, a srácok elosztották a szobákat, olykor sikerült négy fő helyett hat főnek aludni egy házban, de sebaj. Bár az „alvás” kifejezés e helyütt erős túlzás, hiszen már a baglyok is reklamáltak, hogy ez a ricsaj azért már nekik is túlzás. A hatalmas energiák kifejtéséhez hatalmas energiabevitelre is szükség volt, ezt Pákolicz Laci bácsi és a szülők oldották meg, akik annyit főztek ránk, hogy még haza is hoztunk belőle. Bár a tervezett edzőmérkőzés elmaradt, egy kis reggeli torna, labdázás, fürdés által megvolt a mozgás is. Este pedig egyéb programok mellett adta magát programként a kártyaparti, beszélgetés, sakk. Ezúton is köszönöm Pákolicz Laci türelmét és munkáját, ugyanakkor minden szülőnek, barátnak a főzéseket, az üdítőket, a rengeteg nasit, a segítséget az utaztatásban. Sikeres hétvége volt, hiszen a srácok jól érezték magukat és ez volt a cél – mondta Bolvári Dávid.