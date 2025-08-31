augusztus 31., vasárnap

Labdarúgás

57 perce

Továbbjutott a kupában a Dunaszentbenedek és a Kunfehértó

Címkék#kupa#labdarúgás#mérkőzés

Két vármegyei kupamérkőzést halasztottak erre a hétvégére az első fordulóból. A Jászszentlászló-Kunfehértó és a Császártöltés-Dunaszentbenedek találkozókat vasárnap tartották. Mind a két mérkőzést lejátszották, mindkét találkozót a vendégcsapat nyerte.

Vincze Miklós

A vármegye három Közép csoportjában szerelő Jászszentlászló a vármegye kettes újonc Kunfehértó gárdáját fogadta a vármegyei kupa első fordulójában. A bajnokság még egyik csapat számára sem kezdődött el, így mind a két fél számára ez volt az első idei tétmérkőzés. A Kunfehértó számított a szombaton lejátszott mérkőzés esélyesének, és a Kunfehértó igazolta is a papírformát, 4-0-ás félidei vezetést követően 8-0 arányban győzött Jászszentlászlón. A gólokat Ábrahám László, Gerner Dániel, Fodor Zsombor, László Benő, Grácz Roland (2), Komlós Dávid és Délceg Dusán szerezték.

A Császártöltés a Dunaszentbenedek ellen mérkőzött meg
A Császártöltés a Dunaszentbenedek ellen játszott a hétvégén
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Császártöltés–Dunaszentbenedek mérkőzés

A Császártöltés a vármegye három Közép, a Dunaszentbenedek pedig a vármegye három Nyugati csoportjában várja a jövő heti bajnoki rajtot, tehát a jászszentlászlói ütközet résztvevőihez hasonlóan a Császártöltésnek és a Dunaszentbenedeknek is a vasárnapi kupameccs volt az első idei tétmérkőzése. A Dunaszentbenedek parádés első félidőt produkált, 0-4-gyel fordultak a csapatok. A második játékrészben szépített ugyan a hazai gárda Wessenhoffer Róbert révén, a 81. percben azonban visszaállt a négygólos különbség, 5-1 arányban győzött a Dunaszentbenedek a Császártöltés vendégeként. A vendégek góljain hárman osztoztak, Bódi Roland és Molnár Gábor duplázott, és Husvéth Ferenc is feliratkozott a gólszerzők közé.

Az utolsó két, első fordulóbeli kupameccs lejátszását követően immáron teljes a vármegyei kupa szeptember 10-én esedékes 2. fordulójának a párosítása.

Miklósi GYFE (II.)-Harta SE (I.), 

Solti FC (III.)-Akasztó FC (II.), 

Izsáki Építő SE (III.)-Dunavecsei SE (III.), 

Ladánybenei LC (III.)-Kecskeméti LC (I.), 

Kunszállás SE (II.)-SC Hírös-Ép (I.), 

Ballószögi FK (III.)-Lajosmizsei VLC (I.), 

Kerekegyházi SE (II.)-Lakiteleki TE (II.), 

Nyárlőrinci LSC (II.)-Katonaelepi SE (III.), 

Pálmonostora SE (III.)-Soltvadkerti TE Soltút (I.), 

Bócsa-Market Bócsai SE (III.)-Kiskunfélegyháza (I.), 

Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE (III.)-Kunfehértó (II.), 

Hajós FC (III.)-Anda Kalocsa FC (I.), 

Uszód KSE (III.)-Kiskőrösi LC (I.), 

Dusnok KSE (II.)-Kecel FC (I.), 

Dunaszentbenedek (III.)-Dunapataji KSE (III.), 

BSE Vaskút (II.)-Bácsalmási PVSE (I.), 

Garai KSE (III.)-Kunbajai SE (I.), 

Érsekcsanádi KSKE (III.)-Bajai LC (I.), 

Nemesnádudvari KSE (II.)-Dunagyöngye SK (II.), 

Felsőszentiváni SK (III.)-Jánoshalmi SE (I.), 

Madarasi SE (III.)-Csólyospálos (I.), 

Kelebia SE (III.)-Mélykúti SE (II.), 

Erőnyerő: Hercegszántói FC (III.).



 

 

