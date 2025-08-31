57 perce
Továbbjutott a kupában a Dunaszentbenedek és a Kunfehértó
Két vármegyei kupamérkőzést halasztottak erre a hétvégére az első fordulóból. A Jászszentlászló-Kunfehértó és a Császártöltés-Dunaszentbenedek találkozókat vasárnap tartották. Mind a két mérkőzést lejátszották, mindkét találkozót a vendégcsapat nyerte.
A vármegye három Közép csoportjában szerelő Jászszentlászló a vármegye kettes újonc Kunfehértó gárdáját fogadta a vármegyei kupa első fordulójában. A bajnokság még egyik csapat számára sem kezdődött el, így mind a két fél számára ez volt az első idei tétmérkőzés. A Kunfehértó számított a szombaton lejátszott mérkőzés esélyesének, és a Kunfehértó igazolta is a papírformát, 4-0-ás félidei vezetést követően 8-0 arányban győzött Jászszentlászlón. A gólokat Ábrahám László, Gerner Dániel, Fodor Zsombor, László Benő, Grácz Roland (2), Komlós Dávid és Délceg Dusán szerezték.
A Császártöltés–Dunaszentbenedek mérkőzés
A Császártöltés a vármegye három Közép, a Dunaszentbenedek pedig a vármegye három Nyugati csoportjában várja a jövő heti bajnoki rajtot, tehát a jászszentlászlói ütközet résztvevőihez hasonlóan a Császártöltésnek és a Dunaszentbenedeknek is a vasárnapi kupameccs volt az első idei tétmérkőzése. A Dunaszentbenedek parádés első félidőt produkált, 0-4-gyel fordultak a csapatok. A második játékrészben szépített ugyan a hazai gárda Wessenhoffer Róbert révén, a 81. percben azonban visszaállt a négygólos különbség, 5-1 arányban győzött a Dunaszentbenedek a Császártöltés vendégeként. A vendégek góljain hárman osztoztak, Bódi Roland és Molnár Gábor duplázott, és Husvéth Ferenc is feliratkozott a gólszerzők közé.
Az utolsó két, első fordulóbeli kupameccs lejátszását követően immáron teljes a vármegyei kupa szeptember 10-én esedékes 2. fordulójának a párosítása.
Miklósi GYFE (II.)-Harta SE (I.),
Solti FC (III.)-Akasztó FC (II.),
Izsáki Építő SE (III.)-Dunavecsei SE (III.),
Ladánybenei LC (III.)-Kecskeméti LC (I.),
Kunszállás SE (II.)-SC Hírös-Ép (I.),
Ballószögi FK (III.)-Lajosmizsei VLC (I.),
Kerekegyházi SE (II.)-Lakiteleki TE (II.),
Nyárlőrinci LSC (II.)-Katonaelepi SE (III.),
Pálmonostora SE (III.)-Soltvadkerti TE Soltút (I.),
Bócsa-Market Bócsai SE (III.)-Kiskunfélegyháza (I.),
Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE (III.)-Kunfehértó (II.),
Hajós FC (III.)-Anda Kalocsa FC (I.),
Uszód KSE (III.)-Kiskőrösi LC (I.),
Dusnok KSE (II.)-Kecel FC (I.),
Dunaszentbenedek (III.)-Dunapataji KSE (III.),
BSE Vaskút (II.)-Bácsalmási PVSE (I.),
Garai KSE (III.)-Kunbajai SE (I.),
Érsekcsanádi KSKE (III.)-Bajai LC (I.),
Nemesnádudvari KSE (II.)-Dunagyöngye SK (II.),
Felsőszentiváni SK (III.)-Jánoshalmi SE (I.),
Madarasi SE (III.)-Csólyospálos (I.),
Kelebia SE (III.)-Mélykúti SE (II.),
Erőnyerő: Hercegszántói FC (III.).