Továbbjutott a kupában a Dunaszentbenedek és a Kunfehértó

A vármegye három Közép csoportjában szerelő Jászszentlászló a vármegye kettes újonc Kunfehértó gárdáját fogadta a vármegyei kupa első fordulójában. A bajnokság még egyik csapat számára sem kezdődött el, így mind a két fél számára ez volt az első idei tétmérkőzés. A Kunfehértó számított a szombaton lejátszott mérkőzés esélyesének, és a Kunfehértó igazolta is a papírformát, 4-0-ás félidei vezetést követően 8-0 arányban győzött Jászszentlászlón. A gólokat Ábrahám László, Gerner Dániel, Fodor Zsombor, László Benő, Grácz Roland (2), Komlós Dávid és Délceg Dusán szerezték.

A Császártöltés a Dunaszentbenedek ellen játszott a hétvégén

A Császártöltés–Dunaszentbenedek mérkőzés

A Császártöltés a vármegye három Közép, a Dunaszentbenedek pedig a vármegye három Nyugati csoportjában várja a jövő heti bajnoki rajtot, tehát a jászszentlászlói ütközet résztvevőihez hasonlóan a Császártöltésnek és a Dunaszentbenedeknek is a vasárnapi kupameccs volt az első idei tétmérkőzése. A Dunaszentbenedek parádés első félidőt produkált, 0-4-gyel fordultak a csapatok. A második játékrészben szépített ugyan a hazai gárda Wessenhoffer Róbert révén, a 81. percben azonban visszaállt a négygólos különbség, 5-1 arányban győzött a Dunaszentbenedek a Császártöltés vendégeként. A vendégek góljain hárman osztoztak, Bódi Roland és Molnár Gábor duplázott, és Husvéth Ferenc is feliratkozott a gólszerzők közé.

Az utolsó két, első fordulóbeli kupameccs lejátszását követően immáron teljes a vármegyei kupa szeptember 10-én esedékes 2. fordulójának a párosítása.

Miklósi GYFE (II.)-Harta SE (I.),

Solti FC (III.)-Akasztó FC (II.),

Izsáki Építő SE (III.)-Dunavecsei SE (III.),

Ladánybenei LC (III.)-Kecskeméti LC (I.),

Kunszállás SE (II.)-SC Hírös-Ép (I.),

Ballószögi FK (III.)-Lajosmizsei VLC (I.),

Kerekegyházi SE (II.)-Lakiteleki TE (II.),

Nyárlőrinci LSC (II.)-Katonaelepi SE (III.),

Pálmonostora SE (III.)-Soltvadkerti TE Soltút (I.),

Bócsa-Market Bócsai SE (III.)-Kiskunfélegyháza (I.),

Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE (III.)-Kunfehértó (II.),

Hajós FC (III.)-Anda Kalocsa FC (I.),

Uszód KSE (III.)-Kiskőrösi LC (I.),