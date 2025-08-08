3 órája
A Dunagyöngye SK már alig várja a rajtot
Bár a vármegyei másodosztályú bajnokság bajnoki rajtja még odébb van – szeptember elején indul a vármegye kettő –, a Dunagyöngye SK háza táján már gőzerővel folyik a felkészülés. A csapat edzőjével, Szombati Józseffel beszélgettünk a Dunagyöngye felnőtt keretéről illetve arról, hogy mi a szeremleiek véleménye az összevont másodosztályról.
– Mikor kezdődött meg a Dunagyöngye felnőtt kerete számára a felkészülés, és heti hány edzéssel készültök?
– A felkészülésünk már több mint egy hónapja folyik. Minden héten heti egy edzés és hétvégenként egy felkészülési mérkőzés a program. De a heti egy edzés is bőven elég még így nyár derekán, hiszen szerencsére a keret hozzáállása kiváló, ugyanis a csapat kilencvenöt százaléka rendre ott van a tréningeken, lehet tehát érdemi munkát végezni.
– Kikkel játszottatok eddig edzőmeccset, és bár az eredmény másodlagos, de azért mégsem teljesen mellékes, tehát: milyen eredményekkel?
– Ahogy a szólás mondja, az eddig lejátszott edzőmérkőzéseinken bejártuk Tolnát és Baranyát és eddig veretlenek maradtunk. Hazai pályán az Öttömöst fogadtuk, meg is vertük, illetve vendégeskednünk a Baranya vármegyei Babarcon, a Bács-Kiskun vármegyei Dunapatajon és a Tolna vármegyei Faddon, őket is sikerült legyőzni. Annyit azért elárulok, hogy számomra külön örömöt okozott a felkészülési mérkőzéseken, hogy bevezettünk egy új taktikai rendszert, ami egyelőre – lekopogom – kiválóan működik. Reméljük, akkor is működni fog, amikor már élesben, bajnokin vetjük be a vármegye kettes ellenfelekkel szemben.
Igazi kihívásként tekint az idényre a Dunagyöngye SK
– Apropó, vármegye kettő. Amikor kiderült, hogy összevonják a korábbi Déli és Északi csoportot, azaz egycsoportos lesz a vármegye kettő, többen is megriadtak – nem utolsósorban attól, hogy ellenféltől függően jelentősen megnőhetnek a távolságok az idegenbeli mérkőzések esetében, volt olyan klub is, amelyik egyenesen visszalépett az összevonás miatt. Ti hogyan fogadtátok ezt a fejleményt?
– Rengeteg szó esett erről a futballkedvelő körökben. Tisztában vagyok azzal, hogy az összevont vármegye kettőről szélsőségesen megoszlanak a vélemények. Bár az is igaz, hogy a vármegyei igazgatóság nem jókedvében alakította így a bajnoki rendszert, hanem ez volt az egyetlen logikus megoldás, hogy egyáltalán megmaradjon a másodosztály. Ami minket illet, mi ezúton is üdvözöljük ezt a döntést. Bár igaz, hogy ez a megoldás némileg több utazást jelent a számunkra is, de meggyőződésem, hogy most ősszel a korábbiaknál érdekesebb és színvonalasabb lesz a bajnokság, amely a mi számunkra – a megannyi új, volt északi csoportos ellenfelek miatt – nem csak egy fekete ló lesz a mezőnyben, hanem egy valóságos ménes. De mi jó értelemben vett igazi kihívásként tekintünk erre az idényre, reménykedve abban is, hogy újabb kiváló, baráti sportkapcsolatokat építhetünk ki.
– Van olyan klub, ahol játékos azért igazolt el vagy hagyta abba a focit, mert nem tudta vállalni a megnövekedett utazási időt. Nálatok van-e olyan labdarúgó, aki mondjuk a tavalyi keretben a csapat kirobbanthatatlan tagja volt, viszont ősztől nem vállalja a szereplést vagy eligazolt, mert megriadt attól, hogy hat alkalommal bizony jó messzire kell elutazni? Hiszen egy Kunszentmiklósra, Kerekegyházára vagy Nyárlőrincre esedékes kiruccanás azért nem kis távolság.
– A mi keretünkből az összevonás miatt senki sem távozott. Egyébként sem volt a távozó, sőt, őszintén sajnálom, hogy három játékosunktól keretszűkítés miatt meg kellett válnunk.
– Az idén nem indítotok második csapatot a harmadik osztályban. Ennek van köze a változásokhoz?
– A kettes csapat indítása is opció volt, sokat mérlegeltük a nyár elején, hogy megmaradjon-e a második számú, vármegye hármas csapat, de ezt a vezetőség végül elutasította, érthető módon, hiszen a felnőtt csapattal együtt nem kevesebb mint hét korosztályban indítunk csapatokat.
– Kinéztétek-e már, hogy melyikek lesznek a leghosszabb túrák?
– Azzal, hogy milyen hosszúak lehetnek távolságra az északi túrák, csapat szinten egyáltalán nem foglalkozunk, az nem befolyásol minket. Amit igazán sajnálunk, hogy elképzelhető, hogy lesznek olyan szurkolóink, akik a nagy távolság miatt nem tudnak elkísérni bennünket, pedig egyébként eljönnének biztatni a csapatot. E tekintetben ugyanakkor vannak pozitív tapasztalataink is. A szurkolóink a nyáron, hogy úgy mondjam, gyakorolták a távolságokat, hiszen Dunapatajra és a legutóbb Faddra is többen is elkísértek bennünket. Ráadásul arról is meg vagyok győződve, hogy ha jönnek az eredmények, akkor egy idő után őket sem fogja érdekelni a távolság.
– Erősítés történt-e?
– Különösebb játékosmozgás, ahogy utaltam is rá, nálunk nem volt. Annak nagyon örülök, hogy egy korábbi játékosunk, Hegyi Dávid visszatért hozzánk, illetve szeretnénk még leigazolni Végvári Martint a Bajától, ez jelenleg még folyamatban van.