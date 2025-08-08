A Dunagyöngye SK már alig várja a rajtot

A Dunagyöngye SK csapatánál már gőzerővel folyik a felkészülés a bajnokságra. A csapat edzője, Szombati József válaszolt a kérdéseinkre.

A Dunagyöngye SK és az edzője a Nemesnádudvaron aratott győzelem után

Fotó: Farkas Alexa

– Mikor kezdődött meg a Dunagyöngye felnőtt kerete számára a felkészülés, és heti hány edzéssel készültök?

– A felkészülésünk már több mint egy hónapja folyik. Minden héten heti egy edzés és hétvégenként egy felkészülési mérkőzés a program. De a heti egy edzés is bőven elég még így nyár derekán, hiszen szerencsére a keret hozzáállása kiváló, ugyanis a csapat kilencvenöt százaléka rendre ott van a tréningeken, lehet tehát érdemi munkát végezni.

– Kikkel játszottatok eddig edzőmeccset, és bár az eredmény másodlagos, de azért mégsem teljesen mellékes, tehát: milyen eredményekkel?

– Ahogy a szólás mondja, az eddig lejátszott edzőmérkőzéseinken bejártuk Tolnát és Baranyát és eddig veretlenek maradtunk. Hazai pályán az Öttömöst fogadtuk, meg is vertük, illetve vendégeskednünk a Baranya vármegyei Babarcon, a Bács-Kiskun vármegyei Dunapatajon és a Tolna vármegyei Faddon, őket is sikerült legyőzni. Annyit azért elárulok, hogy számomra külön örömöt okozott a felkészülési mérkőzéseken, hogy bevezettünk egy új taktikai rendszert, ami egyelőre – lekopogom – kiválóan működik. Reméljük, akkor is működni fog, amikor már élesben, bajnokin vetjük be a vármegye kettes ellenfelekkel szemben.

Igazi kihívásként tekint az idényre a Dunagyöngye SK

– Apropó, vármegye kettő. Amikor kiderült, hogy összevonják a korábbi Déli és Északi csoportot, azaz egycsoportos lesz a vármegye kettő, többen is megriadtak – nem utolsósorban attól, hogy ellenféltől függően jelentősen megnőhetnek a távolságok az idegenbeli mérkőzések esetében, volt olyan klub is, amelyik egyenesen visszalépett az összevonás miatt. Ti hogyan fogadtátok ezt a fejleményt?

– Rengeteg szó esett erről a futballkedvelő körökben. Tisztában vagyok azzal, hogy az összevont vármegye kettőről szélsőségesen megoszlanak a vélemények. Bár az is igaz, hogy a vármegyei igazgatóság nem jókedvében alakította így a bajnoki rendszert, hanem ez volt az egyetlen logikus megoldás, hogy egyáltalán megmaradjon a másodosztály. Ami minket illet, mi ezúton is üdvözöljük ezt a döntést. Bár igaz, hogy ez a megoldás némileg több utazást jelent a számunkra is, de meggyőződésem, hogy most ősszel a korábbiaknál érdekesebb és színvonalasabb lesz a bajnokság, amely a mi számunkra – a megannyi új, volt északi csoportos ellenfelek miatt – nem csak egy fekete ló lesz a mezőnyben, hanem egy valóságos ménes. De mi jó értelemben vett igazi kihívásként tekintünk erre az idényre, reménykedve abban is, hogy újabb kiváló, baráti sportkapcsolatokat építhetünk ki.