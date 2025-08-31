augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Győzelemmel rajtolt a Dunagyöngye SK

Címkék#Vaskút#labdarúgás#Dunagyöngye SK

Bár a vármegyei másodosztályú bajnokság a jövő héten rajtol, a Dunagyöngye SK-BSE Vaskút mérkőzést már ezen a hétvégén előbbre hozták. A találkozót a Dunagyöngye nyerte meg 4-1 arányban.

Vincze Miklós

A Dunagyöngye SK fordult azzal a kéréssel a Vaskúthoz, hogy hozzák egy héttel előbbre a vármegye kettő 1. fordulójából az egymás elleni meccsüket, miután szeptember első hétvégéjén a szeremlei csapat jó része csapattársuk, Hesz Henrik esküvőjén és lakodalmán vesz részt. A Vaskút belement a módosításba.

Győzelemmel rajtolt a Dunagyöngye SK
Sikerrel vette az akadályokat a Dunagyöngye
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Így szerepelt a Dunagyöngye

Tavaly, a vármegye kettő Déli csoportjában a Dunagyöngye SK a második helyen zárt, a Vaskút pedig a 6. helyet szerezte meg. A papírforma hazai sikert ígért, ez meg is született, ugyanakkor a Vaskút lényegesen jobb eredményt ért el most Szeremlén, mint tavaly. A meccs menetét döntően befolyásolta, hogy a hazaiak játékosa, Bölcskei Máté már a második percben megszerezte a második gólját. Simon György a félidő hajrájában 3-0-ra jövelte a hazai előnyt. A vendégek részéről Viszmeg Zalán szépített az 57. percben, a 80. percben Bölcskei megszerezte a csapata negyedik, a saját maga harmadik gólját, és kialakította a 4-1-es végeredményt. Hesz Henrik, akinek az esküvője miatt előbbre hozták a találkozót, a 65. percben állt be a hazai csapatba, és az esküvői meghívottak megnyugodhatnak: sérülés, monokli nélkül letudta a mérkőzést.

– Meglepett minket a vendégcsapat, amely a bajai kölcsön fiatalokkal kiegészülve a mezőnyben végig méltó partnernek bizonyultak – értékelt Szombati József, a Dunagyöngye SK mestere. – Szerencsére a két gyors gólunk meghatározta a mérkőzés menetét. Bár a csapat nem játszott csúcsformában, ilyen arányban is megérdemelten győzött. Ezt a győzelmet Hesz Henrik játékosunknak ajánljuk, akinek a lakodalma miatt lett előbbre hozva ez a mérkőzés. Egyúttal köszönöm a Vaskútnak, hogy partnerek voltak abban, hogy a mérkőzést előbb lejátszhattunk, így egy szeletet ők is megérdemelnek az emeletes tortából.

– A mérkőzés igen nehezen kezdődött a számunkra, hiszen elég gyorsan kaptunk két gólt – nyilatkozta Kurucz János, a vendégek mestere. – Sajnos mindkettő figyelmetlenségből és fegyelmezetlenségből született, amit a hazai csapat kegyetlenül kihasznált. Azt követően rendeztük sorainkat, de megint egy hibából kaptunk egy gólt. A szünet jól jött és utána sikerült kialakítanunk néhány helyzetet. Az egyik ilyen helyzetből született egy büntető, amit gólra váltottunk. Aztán kiegyensúlyozott játék zajlott, majd a vége felé a hazai csapat egy büntető után állította be a végeredményt. Elégedett vagyok a fiúk teljesítményével. Mivel a Bajai LC- vel együttműködést kötöttünk, ezért több fiatalt kaptam tőlük a mai meccsre. Az ő segítségükkel a saját fiataljaimmal és a rutinos játékosaimmal kiegészítve baráti hangulatú, jó mérkőzést játszottunk. Gratulálok a Szeremle csapatának.

Dunagyöngye SK-Bácska SE Vaskút 4-1 (3-0)

Szeremle, vezette: Hagymási Attila (Lénárd Tamás, Csókás Endre)

Dunagyöngye SK: Felső – Bölcskei, Ujházi (Hegyi R. 46.), Farkas (Lóki 46.), Hegyi D., Simon, Yousef, Kudella, Dózsa (Szőke 46.), Újházi (Magdali 65.), Gál (Hesz 65.). Csapatvezető: Szombati József.

Vaskút: Sziráczki – Kubatov, Kákonyi (Gyovai 65.), Pohankovics, Soós, Bosnyák (Mátrai 65.), Kiri (Mészáros 58.), Kvala, Terdik, Viszmeg (Kosztolányi 58.), Gyurkits. Vezetőedző: Kurucz János.

Gól: Bölcskei az 1., a 2., a 80., Simon a 37. illetve Viszmeg az 57. percben.



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu