Győzelemmel rajtolt a Dunagyöngye SK

A Dunagyöngye SK fordult azzal a kéréssel a Vaskúthoz, hogy hozzák egy héttel előbbre a vármegye kettő 1. fordulójából az egymás elleni meccsüket, miután szeptember első hétvégéjén a szeremlei csapat jó része csapattársuk, Hesz Henrik esküvőjén és lakodalmán vesz részt. A Vaskút belement a módosításba.

Sikerrel vette az akadályokat a Dunagyöngye

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Így szerepelt a Dunagyöngye

Tavaly, a vármegye kettő Déli csoportjában a Dunagyöngye SK a második helyen zárt, a Vaskút pedig a 6. helyet szerezte meg. A papírforma hazai sikert ígért, ez meg is született, ugyanakkor a Vaskút lényegesen jobb eredményt ért el most Szeremlén, mint tavaly. A meccs menetét döntően befolyásolta, hogy a hazaiak játékosa, Bölcskei Máté már a második percben megszerezte a második gólját. Simon György a félidő hajrájában 3-0-ra jövelte a hazai előnyt. A vendégek részéről Viszmeg Zalán szépített az 57. percben, a 80. percben Bölcskei megszerezte a csapata negyedik, a saját maga harmadik gólját, és kialakította a 4-1-es végeredményt. Hesz Henrik, akinek az esküvője miatt előbbre hozták a találkozót, a 65. percben állt be a hazai csapatba, és az esküvői meghívottak megnyugodhatnak: sérülés, monokli nélkül letudta a mérkőzést.

– Meglepett minket a vendégcsapat, amely a bajai kölcsön fiatalokkal kiegészülve a mezőnyben végig méltó partnernek bizonyultak – értékelt Szombati József, a Dunagyöngye SK mestere. – Szerencsére a két gyors gólunk meghatározta a mérkőzés menetét. Bár a csapat nem játszott csúcsformában, ilyen arányban is megérdemelten győzött. Ezt a győzelmet Hesz Henrik játékosunknak ajánljuk, akinek a lakodalma miatt lett előbbre hozva ez a mérkőzés. Egyúttal köszönöm a Vaskútnak, hogy partnerek voltak abban, hogy a mérkőzést előbb lejátszhattunk, így egy szeletet ők is megérdemelnek az emeletes tortából.

– A mérkőzés igen nehezen kezdődött a számunkra, hiszen elég gyorsan kaptunk két gólt – nyilatkozta Kurucz János, a vendégek mestere. – Sajnos mindkettő figyelmetlenségből és fegyelmezetlenségből született, amit a hazai csapat kegyetlenül kihasznált. Azt követően rendeztük sorainkat, de megint egy hibából kaptunk egy gólt. A szünet jól jött és utána sikerült kialakítanunk néhány helyzetet. Az egyik ilyen helyzetből született egy büntető, amit gólra váltottunk. Aztán kiegyensúlyozott játék zajlott, majd a vége felé a hazai csapat egy büntető után állította be a végeredményt. Elégedett vagyok a fiúk teljesítményével. Mivel a Bajai LC- vel együttműködést kötöttünk, ezért több fiatalt kaptam tőlük a mai meccsre. Az ő segítségükkel a saját fiataljaimmal és a rutinos játékosaimmal kiegészítve baráti hangulatú, jó mérkőzést játszottunk. Gratulálok a Szeremle csapatának.