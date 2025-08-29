Nem csak csapatot, közösséget is építenek Dunaegyházán

Jákli Kristóf, a csapat szakvezetőjének az értékeléséből kiderül, hogy a tabellán elfoglalt helyezés szempontjából kudarcnak tekinthető a Dunaegyháza SE első idénye, a közösségépítés szempontjából viszont nagy és fontos lépéseket tettek meg.

A Dunaegyháza kerete a 2024/25-ös idényben

Forrás: Dunaegyháza SE

Ilyen szezont tudhat maga mögött a Dunaegyháza

– Két irányból közelíteném meg az év értékelését – nyilatkozta Jákli Kristóf, a Dunaegyháza szakvezetője. – Egyrészt jól tudjuk, hogy minden kezdet nehéz, és hogy a nulláról építkezve a fejlődési pálya tele van akadályokkal. Ilyen szempontból sikeresnek tudható ez az év, hiszen valami elindult a faluban, valami, ami több egy focicsapatnál. Egy remek közösséget hoztunk létre, és minden nehézség ellenére is összetartottunk, kitartottunk a végsőkig, még akkor is, amikor feladni könnyebb lett volna. Másrészről azonban az elszámolásnál mindig az eredményesség számít - ebben sajnos alulmúltuk a képességeinket. Beszélhetünk sérülésekről, felhozhatunk más kifogásokat, de az gyávaság lenne. A végső helyezésünket tekintve nem volt sikeres a mögöttünk álló szezon. Az elmaradt eredmények miatt van hiányérzetünk, de hiszünk egymásban és a munkában. Tudjuk, hogy ez még csak a kezdet, folyamatosan fejlődünk és előre tekintünk a cél felé. Egyúttal szeretném megköszönni mindenkinek, aki az első idényünkben bármilyen formában támogatott minket és mellettünk állt. Remélem, az idén is kitartanak a csapat mellett.

A keret összetétele is jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a szurkolók a magukénak érezzék a csapatot és így továbbra is kiálljanak mellette.

– A csapat nagy részét lényegében környékbeliek alkotják, kilenc dunaegyházi játékos szerepel nálunk - vette át a szót Bencze Kristóf, a Dunaegyháza csapatvezetője. - Életkor tekintetében egyértelműen fiatal a társaság, szinte biztos, hogy a megye egyik legfiatalabb csapata vagyunk. Mindössze négy játékosuk van, aki elmúlt 26, a többiek mind 17-25 év között vannak. A keret a nyáron nem sokat változott. Sajnos van két távozónk: a rutinos belső védőnk, Baráth Zsolt – aki nem mellesleg a csapatkapitányunk volt – és a télen érkezett technikás támadónk, Korsós Dominik. Mindketten a Solti FC csapatához igazoltak. Öten viszont érkeztek: Freud Barnabás (18 éves, támadó, Dunaújvárosi Pase), Domboróczky Botond (18 éves, középpályás), Karaisaridis Georgios (19 éves, támadó), Balogh Zoltán (33 éves, támadó), Bengő Dávid (39 éves, középpályás, Harta SE II. A felkészülési időszak július 10-én kezdődött, akkor tartottuk az első edzést. A tavalyi évvel ellentétben azt idén heti kétedzéssel készültünk. Ebben az időszakban három edzőmérkőzést játszottunk, a Bölcskei SE II., a Nagykarácsony GYSA és Izsáki Építő SE ellen.