Labdarúgás

1 órája

Nem csak csapatot, közösséget is építenek Dunaegyházán

Címkék#bajnokság#Dunaegyháza#labdarúgás#közösségépítés

Újonc és új csapatként indult a 2024/25-ös idényben a vármegyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában a Dunaegyháza. A csapat a 12. helyen végzett, két győzelmet szerzett, és huszonnégyszer zörgette meg az ellenfelek hálóját. Jákli Kristóf, a Dunaegyháza csapatának vezetőedzője értékelte az első évet.

Vincze Miklós

Jákli Kristóf, a csapat szakvezetőjének az értékeléséből kiderül, hogy a tabellán elfoglalt helyezés szempontjából kudarcnak tekinthető a Dunaegyháza SE első idénye, a közösségépítés szempontjából viszont nagy és fontos lépéseket tettek meg. 

12. helyen végzett a Dunaegyháza
A Dunaegyháza kerete a 2024/25-ös idényben
Forrás: Dunaegyháza SE

Ilyen szezont tudhat maga mögött a Dunaegyháza

– Két irányból közelíteném meg az év értékelését – nyilatkozta Jákli Kristóf, a Dunaegyháza szakvezetője. – Egyrészt jól tudjuk, hogy minden kezdet nehéz, és hogy a nulláról építkezve a fejlődési pálya tele van akadályokkal. Ilyen szempontból sikeresnek tudható ez az év, hiszen valami elindult a faluban, valami, ami több egy focicsapatnál. Egy remek közösséget hoztunk létre, és minden nehézség ellenére is összetartottunk, kitartottunk a végsőkig, még akkor is, amikor feladni könnyebb lett volna. Másrészről azonban az elszámolásnál mindig az eredményesség számít - ebben sajnos alulmúltuk a képességeinket. Beszélhetünk sérülésekről, felhozhatunk más kifogásokat, de az gyávaság lenne. A végső helyezésünket tekintve nem volt sikeres a mögöttünk álló szezon. Az elmaradt eredmények miatt van hiányérzetünk, de hiszünk egymásban és a munkában. Tudjuk, hogy ez még csak a kezdet, folyamatosan fejlődünk és előre tekintünk a cél felé. Egyúttal szeretném megköszönni mindenkinek, aki az első idényünkben bármilyen formában támogatott minket és mellettünk állt. Remélem, az idén is kitartanak a csapat mellett.

A keret összetétele is jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a szurkolók a magukénak érezzék a csapatot és így továbbra is kiálljanak mellette.

– A csapat nagy részét lényegében környékbeliek alkotják, kilenc dunaegyházi játékos szerepel nálunk -  vette át a szót Bencze Kristóf, a Dunaegyháza csapatvezetője. - Életkor tekintetében egyértelműen fiatal a társaság, szinte biztos, hogy a megye egyik legfiatalabb csapata vagyunk. Mindössze négy játékosuk van, aki elmúlt 26, a többiek mind 17-25 év között vannak. A keret a nyáron nem sokat változott. Sajnos van két távozónk: a rutinos belső védőnk, Baráth Zsolt – aki nem mellesleg a csapatkapitányunk volt – és a télen érkezett technikás támadónk, Korsós Dominik. Mindketten a Solti FC csapatához igazoltak. Öten viszont érkeztek: Freud Barnabás (18 éves, támadó, Dunaújvárosi Pase), Domboróczky Botond (18 éves, középpályás), Karaisaridis Georgios (19 éves, támadó), Balogh Zoltán (33 éves, támadó), Bengő Dávid (39 éves, középpályás, Harta SE II. A felkészülési időszak július 10-én kezdődött, akkor tartottuk az első edzést. A tavalyi évvel ellentétben azt idén heti kétedzéssel készültünk. Ebben az időszakban három edzőmérkőzést játszottunk, a Bölcskei SE II., a Nagykarácsony GYSA és Izsáki Építő SE ellen.

Az Izsák elleni volt az első idei tétmeccs a vármegyei kupa első fordulójában. A 3-1-es vereség kívülről vállalhatónak tűnik, de kérdés, hogyan látta a találkozót a vezetőedző. 

– Jó felkészüléssel a hátunk mögött vágtunk neki a kupának, jó hangulatban utaztunk el Izsákra – mondta Jákli Kristóf. – Sajnos a előzetes elvárásainkhoz képest gyengén kezdtük a mérkőzést, az ellenfél az első perctől kezdve a kapunk elé szegezett bennünket. Egy bravúros kapus teljesítménnyel jó darabig álltuk a sarat, de nem volt biztató a játékunk. Egy pontrúgásból meg is szerezte ellenfelünk a vezetést. Nem sokkal később egy középpályán elvesztett párharcot követően egy jó mélységi indítás után egy átemeléssel megduplázta az előnyét az Izsák, ez lett a félidei részeredmény. A második játékrészben egy kicsit feljavult a játékunk, de továbbra is az ellenfelünk alakított ki helyzeteket. Egy labdaszerzést követően Freud indítását higgadtan passzolta el Kvárik a kapus mellett, így 2-1-re szépítettünk, ezt követően egészen a 90. percig nyílt volt a mérkőzés. Mindent egy lapra feltéve támadtunk, de sajnos sikertelenül, a végén pedig a hazaiak egy kontrát sikeresen fejeztek be, így lett 3-1 a meccs. Az ellenfelünk teljesen megérdemelten jutott tovább, a kapusunk teljesítményét leszámítva nem volt túlságosan biztató, amit láttam magunktól. Nem voltunk élesek és látszott még a szezon eleji forma. Meggyőződésem, hogy sokkal több van bennünk, mint amit Izsákon nyújtottunk. Levontuk a következtetéseket és gőzerővel készülünk az első bajnoki mérkőzésünkre, amelyet a címvédő Szentmárton vendégeként játsszunk. Ami a kupameccset illeti: egy jó ellenfelet ismerhettünk meg Izsák csapatában, további sok sikert kívánunk nekik a bajnokságban. 

Sikeres közösségépítés

A közösségépítés tehát mindenképpen sikeres volt Dunaegyházán: egyrészt becsülettel végigvitték az előző évet, másrészt pedig elszántan készülnek a 2025/26-os idényre. A kérdés inkább az, hogy eredményesség szempontjából várható-e javulás. Nem mintha egy kis falu esetében a labdarúgócsapat jelentősége tekintetében kizárólag az eredményesség lenne az egyetlen értékmérő. 

– Mindenképpen várható javulás – vette át a szót Jákli Kristóf. – Jó felkészülést tudhatunk magunk mögött, jó játékosokat tudtunk igazolni. A csapategységre nem lehet panasz, mindenki elszántan várja a bajnoki mérkőzéseket. Tudjuk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, de ha képesek leszünk csapatként funkcionálni és a maximumot nyújtani, akkor okozhatunk meglepetéseket. Az irány mindenképpen jó: a legfőbb célunk, hogy hazahozzuk a focit a faluba és meghatározó csapata legyünk a bajnokságnak. Külön dicséret illeti a csapatomat, hiszen a "nomád" körülmények ellenére, rengeteg mélypontot megélve, a tavalyi szezon ellenére is, teljes vállszélességgel vállalták a játékot idén is, tudván, hogy egyszer eljön a mi időnk. Úgy gondolom, hogy amit képviselünk, és ahonnan elindultunk az egészen egyedi. És egy év után biztosan állíthatom: hogy egy igazi közösséggé és csapattá értünk – mondta Jákli Kristóf. 

A Dunaegyháza házi góllövő listája a 2024/25-ös idényben:

9 gólos: Szapu Gábor, 

4 gólos: Pintér Csaba, 

3 gólos: Felker Barnabás, Korsós Dominik, Kvárik Richárd, Szentmiklósi Ákos, 

2 gólos: Otott-Kovács Tibor, 

1 gólos: Bogdán Lajos, Fleck Noel, Pulai Máté, Vitális Gergő. 

A Dunaegyháza jelenlegi kerete:

Kapus: Pelsőczi Péter.

Védők: Straszer Dominik, Vitális Gergő, Klauz Koppány, Martinkovics László, Bogdán Lajos, Sztik Martin, Pulai Máté, Fülöp Zsombor.

Középpályások: Domboróczky Botond, Pintér Csaba, Bengő Dávid, Kovács Imre, Nagy Imre, Magony István, Fleck Noel Nátán, Kvárik Richárd.

Támadók: Freud Barnabás, Szentmiklósi Ákos Bence, Szapu Gábor, Georgios Karaisaridis, Otott-Kovács Tibor, Balogh Zoltán. 

A keret tehát összesen 23 főt számlál, de a mérkőzéseken számíthatnak a vezetőedző, Jákli Kristóf és a tecnikai vezető, Bencze Kristóf Csaba játékára is.

A Dunaegyháza számára szombaton délután kezdődik meg az idény, a csapat a 12. fordulóból előrehozott mérkőzést vív meg a Szentmárton vendégeként, 17 órai kezdettel

 

 

