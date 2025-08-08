augusztus 8., péntek

Kosárlabda

1 órája

A román ligából igazolt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Címkék#Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét#Ivkovics Sztojan#kosárlabda

Bővült a kerete a férfi kosárlabda NB I. rajtjára készülő Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétnek. A hírös városiak leigazolták a Craiova csapatától Walter Cabral Bueriberi-t.

Vincze Miklós

A 29 éves Walter Cabral Bueriberi ugyan Madridban született, ám édesanyja révén Egyenlítői-Guinea állampolgára is. Az afrikai ország válogatottjában hat alkalommal lépett pályára. Cabral Spanyolországban kezdte meg pályafutását, ahol második és harmadik ligás együttesekben pallérozódott. A 2023/24-es szezont viszont már a svéd első osztályban, a Södertälje BBK csapatában játszotta végig, amelyben 15 pontot szerzett átlagosan meccsenként, és 10,7-es lepattanó átlagot is jegyezhetett. A mögöttünk álló évadban a játékos a román élvonalban szereplő Craiovát erősítette, ahol 8,6 pont és 5,1 lepattanó volt az átlagos teljesítménye. Most azonban a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétnél kezdheti meg pályafutását.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét leigazolta a Craiova csapatától Walter Cabral Bueriberi-t
A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét új igazolása, Walter Cabral Bueriberi 
Forrás: Duna Aszfalt DTKH-Kecskemét

Walter Cabral Bueriberi a Duna Aszfalt-DTKH Kecskeméthez igazolt

A két méter magas, a 4-es, 3-as posztokon bevethető kosárlabdázó a volt KTE-játékos, Marko Sinik csapattársa volt Romániában, és már nagyon várja a kecskeméti mezben való szereplést.

– Csupa pozitív dolgot hallottam Markotól a klubról, ezért is döntöttem úgy, hogy elfogadom a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét ajánlatát – mondta Walter Cabral Bueriberi. – Atletikus, sokoldalú játékosnak gondolom magam. A célom az, hogy a csapat minél sikeresebb legyen, együtt fejlődjünk a szezon során. Várom már a közös munkát. 

Ivkovics Sztojan, a KTE szakmai igazgatója szerint egy energikus légióst sikerült igazolniuk:

– 4-3 posztokra szerződtettük Walter Cabral Bueriberit, aki egy nagyon atletikus, energikus játékos – nyilatkozta Ivkovics Sztojan. – A svéd ligában inkább 3-as, a román bajnokságban pedig 4-es poszton játszatták. Folyamatosan figyeljük még a játékospiacot. Egy irányító még biztosan kell a keretbe, és ha szükséges lesz, még egy negyedik légiós igazolása is elképzelhető. Az edzések rendben zajlanak, mindenki tisztességesen és kiváló szellemben végzi a munkáját – mondta a szakmai igazgató.

 

 

