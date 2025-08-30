augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

39 perce

Döntőt játszik Debrecenben a Kecskemét

Címkék#Karahodzsics#KTE#Duna Aszfalt-DTKH Kecskem#kosárlabda

Dupla mérkőzéssel folytatja hétvégén a felkészülést a KTE. Pénteken és szombaton Debrecenben szerepel a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét felkészülési tornán. A Temesvár elleni győzelem után döntőbe jutott a csapat.

Nyitray András

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét folyamatosan vívja már az edzőmeccseket, ezeket meghatározott céllal, a fiatal magyar mag felépítésével tölti egyelőre jobbára. A debreceni tornának is megvan a maga célja, mely előtt Ivkovic Stojan ezt meg is osztotta a szurkolókkal. 

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét folyamatosan vívja már az edzőmeccseket
A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét döntőbe jutott
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– Előzetes információink szerint a Temesvárnak hat külföldi játékosa van a román játékosok mellett. Nekünk nagyon jól illeszkedik az alapozásunkba ez a torna, erős ellenfelekkel tudunk megmérkőzni. Ebben a két napban két légióssal (Dautovic, Jarvi) fogunk játszani. A szeptemberi, soproni tornáig a célunk, hogy a magyar magunk minél több játéklehetőséghez jusson, erősödjön, tapasztalatot szerezzenek a fiatalok – mondta Ivkovic. 

Döntőben a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

A kecskemétiek jó játékkal, 74–65-re múlták végül felül a Temesvárt, így szombaton 18 órakor folytatják szereplésüket a döntőben a házigazda DEAC ellen. 

– Egy remek meccset játszottunk, egy jó erőkből álló ellenfelet sikerült legyőznünk. Ahogyan azt terveztük, a fiatalok kaptak ma több lehetőséget. Ennek megfelelően most Wittmann és Karahodzsics csak az első félidőben játszottak. Ebben a szellemben folytatjuk majd – tette hozzá Ivkovic. 

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Temesvár 74-65 (31-15, 11-15, 18-17, 14-18)

KTE pontszerzők: Kertli 6/6, Tóth Barna 8/6, Karahodzsics 4, Körmendi 3/3, Wittmann 5/3, Ladovszky 2, Jarvi 10/3, Schöll 6, Kelenföldi 10, Dautovic 20/6.
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu