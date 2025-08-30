Döntőt játszik Debrecenben a Kecskemét

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét folyamatosan vívja már az edzőmeccseket, ezeket meghatározott céllal, a fiatal magyar mag felépítésével tölti egyelőre jobbára. A debreceni tornának is megvan a maga célja, mely előtt Ivkovic Stojan ezt meg is osztotta a szurkolókkal.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét döntőbe jutott

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– Előzetes információink szerint a Temesvárnak hat külföldi játékosa van a román játékosok mellett. Nekünk nagyon jól illeszkedik az alapozásunkba ez a torna, erős ellenfelekkel tudunk megmérkőzni. Ebben a két napban két légióssal (Dautovic, Jarvi) fogunk játszani. A szeptemberi, soproni tornáig a célunk, hogy a magyar magunk minél több játéklehetőséghez jusson, erősödjön, tapasztalatot szerezzenek a fiatalok – mondta Ivkovic.

Döntőben a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

A kecskemétiek jó játékkal, 74–65-re múlták végül felül a Temesvárt, így szombaton 18 órakor folytatják szereplésüket a döntőben a házigazda DEAC ellen.

– Egy remek meccset játszottunk, egy jó erőkből álló ellenfelet sikerült legyőznünk. Ahogyan azt terveztük, a fiatalok kaptak ma több lehetőséget. Ennek megfelelően most Wittmann és Karahodzsics csak az első félidőben játszottak. Ebben a szellemben folytatjuk majd – tette hozzá Ivkovic.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Temesvár 74-65 (31-15, 11-15, 18-17, 14-18)

KTE pontszerzők: Kertli 6/6, Tóth Barna 8/6, Karahodzsics 4, Körmendi 3/3, Wittmann 5/3, Ladovszky 2, Jarvi 10/3, Schöll 6, Kelenföldi 10, Dautovic 20/6.

