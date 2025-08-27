augusztus 27., szerda

Kosárabda

3 órája

Túl a második edzőmeccsén a Kecskemét

Ivkovic Stojan, OSE-Lions, Duna Aszfalt-DTKH Kecskem, kosárlabda

Zajlik a felkészülés a kosárlabda NB I. A csoport hamarosan rajtoló idényére. Lejátszotta második edzőmeccsét a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét is, mely kedden az Oroszlány otthonában lépett pályára.

Nyitray András

Kedden este Oroszlányban játszotta második felkészülési meccsét a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. A házigazdák kérésére pontos eredményt és dobókat nem közöltek a találkozóról, de Ivkovic Stojan ezzel együtt értékelte a meccset. 

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét újabb teszten van túl
A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét újabb teszten van túl
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét új légiósa már megvan

– Egy nagyon jó és szoros edzőmeccset játszottunk az Oroszlány ellen. Mindig öröm itt játszani, szerintem a legszimpatikusabb klubok közé tartoznak Magyarországon. Mindenki lehetőséghez jutott nálunk. Hogy következetes legyek, két külföldi volt nálunk a pályán. Egy légiós, és Karahodzsics Kemal, aki "kosár magyarnak" számít. Nem gondoltam volna, hogy a felkészülési periódusban ezen problémázzanak egyesek... Magyar magunkon meglátszott, hogy rengeteget jelentett az elmúlt egy év közös munkája, sokat fejlődtek. A napokban a tulajdonosi kör és a vezetők kitűzik számunkra a szezonra szóló célokat, és ennek mentén dolgozunk tovább a keret megerősítésén. A korábban említett finn játékost is hamarosan bejelentjük – mondta Ivkovic Stojan. 

A kecskemétinél már hiányzott Ilari Seppala, aki a szerdán rajtoló Eb-n ott lesz Finnország keretében, a tárrendező északiak rögtön egy presztízs csatával kezdenek szerdán 19 óra 30 perckor Svédország ellen. 

 

