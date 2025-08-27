Túl a második edzőmeccsén a Kecskemét

Kedden este Oroszlányban játszotta második felkészülési meccsét a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. A házigazdák kérésére pontos eredményt és dobókat nem közöltek a találkozóról, de Ivkovic Stojan ezzel együtt értékelte a meccset.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét újabb teszten van túl

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

– Egy nagyon jó és szoros edzőmeccset játszottunk az Oroszlány ellen. Mindig öröm itt játszani, szerintem a legszimpatikusabb klubok közé tartoznak Magyarországon. Mindenki lehetőséghez jutott nálunk. Hogy következetes legyek, két külföldi volt nálunk a pályán. Egy légiós, és Karahodzsics Kemal, aki "kosár magyarnak" számít. Nem gondoltam volna, hogy a felkészülési periódusban ezen problémázzanak egyesek... Magyar magunkon meglátszott, hogy rengeteget jelentett az elmúlt egy év közös munkája, sokat fejlődtek. A napokban a tulajdonosi kör és a vezetők kitűzik számunkra a szezonra szóló célokat, és ennek mentén dolgozunk tovább a keret megerősítésén. A korábban említett finn játékost is hamarosan bejelentjük – mondta Ivkovic Stojan.

A kecskemétinél már hiányzott Ilari Seppala, aki a szerdán rajtoló Eb-n ott lesz Finnország keretében, a tárrendező északiak rögtön egy presztízs csatával kezdenek szerdán 19 óra 30 perckor Svédország ellen.