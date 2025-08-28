augusztus 28., csütörtök

Kosárlabda

1 órája

Finn játékossal bővült a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kerete

Címkék#igazolás#Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét#kosárlabda

Újabb finn játékost igazolt a férfi kosárlabda NB I. A csoportjában szereplő Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. A 29 esztendős, finn Okko Johannes Jarvi megérkezett Magyarországra, és bekapcsolódott a felkészülésbe.

Vincze Miklós

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét felkészülésébe frissen becsatlakozó, 193 cm magas kosárlabdázó korábban hazájában és Belgiumban játszott. 2021-ben a finn élvonalbeli liga MVP-je lett. Az előző szezonban a BC Parmu nevű észt gárda tagja volt. Az észt-lett közös bajnokságban 28 meccsen 13,9-es pontátlaggal büszkélkedhetett, mindemellett öt lepattanót és 3,4 asszisztot átlagolt. A Parmuval a FIBA Europe Cupban is megmérettetek. Okko Jarvi hat meccsen 10,3-as pontátlagot jegyzett.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, finn légióst igazolt,
Okko Jarvi, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét finn légiósa
Forrás: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

A külső posztokon bevethető kosárlabdázó a most pénteken és szombaton esedékes debreceni felkészülési tornán már pályára fog lépni a hírös városi csapatában. 


 

 

 

