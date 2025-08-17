augusztus 17., vasárnap

Kosárlabda

1 órája

Győzelemmel kezdte a felkészülést a Kecskemét

#Karahodzsics#Kecskemét#Duna Aszfalt-DTKH Kecskem#kosárlabda

Először láthatta a közönség az új idényre hangoló KTE-t. A felkészülés második hetének végén játszotta első felkészülési mérkőzését a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét az NB I. B-ben induló Jászberény ellen.

Nyitray András

A szakmai stáb az edzések közötti felmérő foglalkozásként tekintett a mérkőzésre, amelyet a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 93-57-re megnyert.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét első meccsét játszotta
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét fiataljai bizonyíthattak

– Nagyon jó, hasznos edzőmeccs volt – vélekedett a találkozót követően Ivkovic Stojan szakmai igazgató. – Három külföldink összesen húsz percet játszott, zömmel a magyar fiatalok kaptak több játékidőt. Úgy gondolom, hogy már most megütik a piros csoport szintjét, azt persze nem tudjuk, hogy ez az A-csoportban mennyit ért majd, de nagyon szépen fejlődnek. Wittmann Krisztián és Ivkovic Milán külön edzésprogram miatt nem játszott, mint ahogy az egyes és négyes külföldi sem. Sok sikert a Jászberénynek, náluk is hiányzott pár ember, de nagyszerű edzőpartner volt. Sikeres hetet zártunk ezzel a találkozóval. 

A Kecskemét a felkészülés során legközelebb augusztus 26-án lép pályára Oroszlányban. 

Kecskeméti pontszerzők: Kertli 12/6, Pettner 4, Tóth B. 12, Karahodzsics 1, Körmendi 1, Szemerédi 6, Cabral 3/3, Ladovszky 9/9, Asztalos 17/9, Schöll 13, Kelenföldi 10 , Dautovic 5/3.

 

 

