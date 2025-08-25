augusztus 25., hétfő

Kosárlabda

46 perce

Seppala a válogatottban, Cabral mégsem lesz a KTE játékosa

Címkék#KTE#Ilari Seppala#Duna Aszfalt-DTKH Kecskem#kosárlabda

Örömteli és váratlan esemény is történt a KTE háza táján a napokban. Eldőlt, hogy Ilari Seppala bekerült a finn kosárlabda válogatott keretébe, így ott lehet az Eb-n, ugyanakkor a közelmúltban igazolt Walter Cabral Bueriberi egészségügyi okok miatt nem lesz a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét játékosa.

Nyitray András

Kezdjük az örömhírrel, ugyanis a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét finn légiósa, Ilari Seppala ott lesz a nemzeti csapat keretében a hamarosan rajtoló Eb-n. A csapat legnagyobb ásza sem hiányozhat, a Utah Jazz ásza, Lauri Markkanen vezetheti a kontinens tornán az északiakat. A társrendező Finnország a B-csoportban kezdi majd meg a küzdelmeket. A hatos csoportban még a címvédő Németország, Nagy-Britannia, Litvánia, Svédország és Montenegró szerepel. 

Ilari Seppala az Eb-n viheti tovább a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét hírét
Ilari Seppala az Eb-n viheti tovább a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét hírét
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét új légiós után nézhet

Az már kevésbé jó hír Kecskeméten, hogy az orvosi vizsgálatok után a szakmai stáb úgy döntött, hogy a frissen érkező Walter Cabral Bueriberivel nem folytatják a közös munkát, így a kecskemétiek új légiós után néznek az átigazolási piacon, már a kiszemelt is megvan: 

– Az elmúlt héten zárultak le a vizsgálatok Walter Cabralnál. Az orvosi stáb által felvázolt kockázatokat figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy a játékossal nem folytatjuk a közös munkát. A kialakult helyzet természetesen újratervezést igényel. Pótlásán már dolgozunk. Tárgyalásokat folytatunk egy kiszemelt kosárlabdázóval, aki Finnországból érkezhet csapatunkhoz – mondta Ivkovic Stojan szakmai igazgató. 

 

