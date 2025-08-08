augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futás

54 perce

Maratont futnak a kecskeméti dombon, elindult a nevezés!

Címkék#Benkó Zoltán Szabadidő Központ#szabadidős sportok#maraton#futás

Az ember, aki dombra ment fel, és hegyről jött le. Talán így érezhetik majd magukat azokat, akik neveznek Kecskemét rendhagyó eseményére. A DOMB42X futóverseny ugyanis az Alföld közepén ad lehetőséget arra, hogy emelkedőn tegyék próbára kitartásukat a vállalkozó kedvű sportemberek. A nevezés elindult, és nem is érdemes várni vele, hiszen korlátozott számban van erre lehetőség.

Nyitray András

A DOMB42X futóverseny lényege tulajdonképpen már az esemény nevéből is kikövetkeztethető. A fő versenyszám a dombfutás, melyet 42 alkalommal tesznek meg fel és le a versenyzők. Az esemény névadója a 42,2 kilométeres, felfelé kerekített maratoni táv. Ez azt jelenti 42x futnak fel a kecskeméti Benkó dombra, amely 49 méteres magasságának köszönhetően így több, mint +2000 méteres szintet tud hozni a heti strava összesítőnkbe. 

A DOMB42X futóversenyen egy futó
A DOMB42X futóverseny ilyen látványt is adhat a kemény erőpróba mellé
Forrás: DOMB42X Facebook-oldala

Nem kell azoknak sem megijednie, akik már a táv hallatán elbizonytalanodnak, a szervezők több kategóriában, több távon is igyekeznek kedvet csinálni a futás szerelmeseinek. Fél és hatod távon is lehet indulni hangolódásként az eseményen, melyre már harmadik alkalommal kerül megrendezésre, de ezúttal minden korábbinál profibb keretek között. Chipes időméréssel, speakerrel, frissítéssel, rajtcsomaggal, díjazással is készülnek a szervezők, ennek köszönhetően számon sem kell tartani, hol tart valaki a megtett távon, hiszen a kijelző mérni fogja azt. 

 A rendezvény családbarát, a nevezők ingyenesen hozhatják magukkal családtagjaikat is, akik addig a szabadidőparkban számtalan lehetőség közül tudnak választani, adott a játszótér és a sportpályák, lehet horgászni is, vagy a büfében is el lehet tölteni az időt a futók erőpróbája alatt. 

A DOMB42X futóversenyre elindult a létszámkorlátos nevezés

Ami a távokat illeti, a 42 körös futás mellett 21-szer (félmaraton) és 7-szer (mikromaraton) is meg lehet mászni a dombot. A mini és midi gyermekfutam 400 méteres pályán zajlik, ahol egy, illetve két kört kell teljesíteni. 

A nevezés létszámkorláthoz van kötve minden távban, így érdemes azonnal megtenni ezt, főleg azért, mert a helyszínen erre már nem lesz lehetőség. A DOMB42X-et szeptember 20-án rendezik a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, nevezni szeptember 6-ig lehetséges. Nevezni ide kattintva lehetséges! 

Menetrend: 

06:00 – kapunyitás

06:00 – 07:45 – rajtcsomag felvétel (összes táv)

08:00 – mikromaraton rajt

08:15 – 09:15 – rajtcsomag felvétel (gyerekfutam, félmaraton, maraton)

09:20 – mikromaraton szintidő vége

09:30 – mini gyerekfutam rajt

09:40 – midi gyerekfutam rajt

09:45 – 10:15 – rajtcsomag felvétel (félmaraton, maraton)

10:00 – mikromaraton + gyerekfutam eredményhirdetés

10:30 – félmaraton + maraton rajt

14:30 – félmaraton szintidő vége

14:45 – félmaraton eredményhirdetés

18:30 – maraton szintidő vége

18:45 – maraton eredményhirdetés

20:00 – kapuzárás

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu