Maratont futnak a kecskeméti dombon, elindult a nevezés!

A DOMB42X futóverseny lényege tulajdonképpen már az esemény nevéből is kikövetkeztethető. A fő versenyszám a dombfutás, melyet 42 alkalommal tesznek meg fel és le a versenyzők. Az esemény névadója a 42,2 kilométeres, felfelé kerekített maratoni táv. Ez azt jelenti 42x futnak fel a kecskeméti Benkó dombra, amely 49 méteres magasságának köszönhetően így több, mint +2000 méteres szintet tud hozni a heti strava összesítőnkbe.

A DOMB42X futóverseny ilyen látványt is adhat a kemény erőpróba mellé

Forrás: DOMB42X Facebook-oldala

Nem kell azoknak sem megijednie, akik már a táv hallatán elbizonytalanodnak, a szervezők több kategóriában, több távon is igyekeznek kedvet csinálni a futás szerelmeseinek. Fél és hatod távon is lehet indulni hangolódásként az eseményen, melyre már harmadik alkalommal kerül megrendezésre, de ezúttal minden korábbinál profibb keretek között. Chipes időméréssel, speakerrel, frissítéssel, rajtcsomaggal, díjazással is készülnek a szervezők, ennek köszönhetően számon sem kell tartani, hol tart valaki a megtett távon, hiszen a kijelző mérni fogja azt.

A rendezvény családbarát, a nevezők ingyenesen hozhatják magukkal családtagjaikat is, akik addig a szabadidőparkban számtalan lehetőség közül tudnak választani, adott a játszótér és a sportpályák, lehet horgászni is, vagy a büfében is el lehet tölteni az időt a futók erőpróbája alatt.

A DOMB42X futóversenyre elindult a létszámkorlátos nevezés

Ami a távokat illeti, a 42 körös futás mellett 21-szer (félmaraton) és 7-szer (mikromaraton) is meg lehet mászni a dombot. A mini és midi gyermekfutam 400 méteres pályán zajlik, ahol egy, illetve két kört kell teljesíteni.

A nevezés létszámkorláthoz van kötve minden távban, így érdemes azonnal megtenni ezt, főleg azért, mert a helyszínen erre már nem lesz lehetőség. A DOMB42X-et szeptember 20-án rendezik a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, nevezni szeptember 6-ig lehetséges. Nevezni ide kattintva lehetséges!

Menetrend:

06:00 – kapunyitás

06:00 – 07:45 – rajtcsomag felvétel (összes táv)

08:00 – mikromaraton rajt

08:15 – 09:15 – rajtcsomag felvétel (gyerekfutam, félmaraton, maraton)