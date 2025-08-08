3 órája
Maratont futnak a kecskeméti dombon, elindult a nevezés!
Az ember, aki dombra ment fel, és hegyről jött le. Talán így érezhetik majd magukat azokat, akik neveznek Kecskemét rendhagyó eseményére. A DOMB42X futóverseny ugyanis az Alföld közepén ad lehetőséget arra, hogy emelkedőn tegyék próbára kitartásukat a vállalkozó kedvű sportemberek. A nevezés elindult, és nem is érdemes várni vele, hiszen korlátozott számban van erre lehetőség.
A DOMB42X futóverseny lényege tulajdonképpen már az esemény nevéből is kikövetkeztethető. A fő versenyszám a dombfutás, melyet 42 alkalommal tesznek meg fel és le a versenyzők. Az esemény névadója a 42,2 kilométeres, felfelé kerekített maratoni táv. Ez azt jelenti 42x futnak fel a kecskeméti Benkó dombra, amely 49 méteres magasságának köszönhetően így több, mint +2000 méteres szintet tud hozni a heti strava összesítőnkbe.
Nem kell azoknak sem megijednie, akik már a táv hallatán elbizonytalanodnak, a szervezők több kategóriában, több távon is igyekeznek kedvet csinálni a futás szerelmeseinek. Fél és hatod távon is lehet indulni hangolódásként az eseményen, melyre már harmadik alkalommal kerül megrendezésre, de ezúttal minden korábbinál profibb keretek között. Chipes időméréssel, speakerrel, frissítéssel, rajtcsomaggal, díjazással is készülnek a szervezők, ennek köszönhetően számon sem kell tartani, hol tart valaki a megtett távon, hiszen a kijelző mérni fogja azt.
A rendezvény családbarát, a nevezők ingyenesen hozhatják magukkal családtagjaikat is, akik addig a szabadidőparkban számtalan lehetőség közül tudnak választani, adott a játszótér és a sportpályák, lehet horgászni is, vagy a büfében is el lehet tölteni az időt a futók erőpróbája alatt.
A DOMB42X futóversenyre elindult a létszámkorlátos nevezés
Ami a távokat illeti, a 42 körös futás mellett 21-szer (félmaraton) és 7-szer (mikromaraton) is meg lehet mászni a dombot. A mini és midi gyermekfutam 400 méteres pályán zajlik, ahol egy, illetve két kört kell teljesíteni.
A nevezés létszámkorláthoz van kötve minden távban, így érdemes azonnal megtenni ezt, főleg azért, mert a helyszínen erre már nem lesz lehetőség. A DOMB42X-et szeptember 20-án rendezik a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, nevezni szeptember 6-ig lehetséges. Nevezni ide kattintva lehetséges!
Menetrend:
06:00 – kapunyitás
06:00 – 07:45 – rajtcsomag felvétel (összes táv)
08:00 – mikromaraton rajt
08:15 – 09:15 – rajtcsomag felvétel (gyerekfutam, félmaraton, maraton)
09:20 – mikromaraton szintidő vége
09:30 – mini gyerekfutam rajt
09:40 – midi gyerekfutam rajt
09:45 – 10:15 – rajtcsomag felvétel (félmaraton, maraton)
10:00 – mikromaraton + gyerekfutam eredményhirdetés
10:30 – félmaraton + maraton rajt
14:30 – félmaraton szintidő vége
14:45 – félmaraton eredményhirdetés
18:30 – maraton szintidő vége
18:45 – maraton eredményhirdetés
20:00 – kapuzárás
Változás jön az agrártámogatásokban: aki nem bánik tisztességesen a dolgozókkal, eleshet a pénztől