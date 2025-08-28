augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Labdarúgás
Labdarúgás

2 órája

Válogatott védőt igazolt a KTE – videóval

#KTE#Debreceni Ákos#labdarúgás#Paks

Újabb játékossal bővült a KTE keret. Debreceni Ákos a Pakstól érkezik.

Nyitray András

Beke Péter után újabb játékost jelentett be csütörtökön a KTE. A szekszárdi születésű Debreceni Ákos a Paks saját nevelésű játékosa, a klubnál járta végig az utánpótlás ranglétráit, a 2020/2021-es idényben az NB I-ben is bemutatkozhatott már. Ezt követően kölcsönben folytatta, Szegeden és Siófokon játszott, utóbbi klubnál végig meghatározó játékos volt. Az előző idényt Kazincbarcikán töltötte, ahol történelmi feljutás részese lehetett a KBSC-vel, 23 meccsen 2 gólt tett ehhez hozzá alapemberként. Stabil tagja volt emellett a magyar korosztályos válogatottnak is, az U18-as együttestől kezdve az U21-ig folyamatosan számítottak rá. 

Debreceni Ákos is a KTE játékosa lett
Debreceni Ákos 
Fotó: KTE/kecskemetite.hu

Debreceni Ákos a KBSC-vel már feljutott

A bal lábas középhátvéd nyáron visszatért Paksra, ahol idén már játszott is az NB I-ben, kölcsönben viszont mostantól a Kecskemét sikereiért dolgozhat.

– Kecskemét mellett a klub múlta, mert bár a klub kiesett legutóbb, ennek ellenére korábban jó eredményeket ért el a csapat. Megvan ugyanakkor a közös célunk, ezért esett a választásom a KTE-re. Akadnak ismerősök is, Tímár Krisztián ráadásul a korosztályos válogatottnál már volt edzőm. Szeretnénk minél többet játszani, segíteni a csapatnak a közös célok elérését – mondta Debreceni Ákos.


 

 

