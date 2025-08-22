1 órája
Csuti Zoltán autóversenyző az élről folytatja a szezon szlovák futamát
Izgalmas hétvége vár a Slovakiaringen a Kecskeméten élő, halasi születésű autóversenyzőre. Csuti Zoltán a bajnokság élén állva vág neki a Swift Cup Europe 2025-ös szezon második felének. A szoros bajnoki küzdelem garantálja az izgalmakat, így a nézők látványos futamokra számíthatnak.
A legutóbbi, Csehországban rendezett fordulón Csuti Zoltán három futamból kettőt megnyert, így egyértelmű célja, hogy ezt a remek formát a szlovák hétvégén is megőrizze.
Csuti Zoltán mindent megtesz a sikerért
A fiatal autóversenyző hírportálunknak elmondta: a Slovakiaring különleges kihívásokat tartogat: rendkívül gyors vonalvezetés, hosszú kanyarok és számos apróság, amelyek mind döntő szerepet játszhatnak a siker elérésében. Zoltán és csapata mindent megtesz azért, hogy a lehető legerősebb teljesítményt nyújtsák ezen a kiélezett hétvégén.
Aki teheti, akár személyesen is figyelemmel kísérheti a futam eseményeit a pálya mellől, de otthonról is szurkolhatunk Csuti Zoltánnak és csapatának. A versenyhétvége történéseiről Zoltán közösségi oldalain lehet majd első kézből értesülni.
