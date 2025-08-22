Csuti Zoltán autóversenyző az élről folytatja a szezon szlovák futamát

A legutóbbi, Csehországban rendezett fordulón Csuti Zoltán három futamból kettőt megnyert, így egyértelmű célja, hogy ezt a remek formát a szlovák hétvégén is megőrizze.

Csuti Zoltán a bajnokság élén állva vág neki a Swift Cup Europe 2025-ös szezon második felének

Fotó: Beküldött fotó

Csuti Zoltán mindent megtesz a sikerért

A fiatal autóversenyző hírportálunknak elmondta: a Slovakiaring különleges kihívásokat tartogat: rendkívül gyors vonalvezetés, hosszú kanyarok és számos apróság, amelyek mind döntő szerepet játszhatnak a siker elérésében. Zoltán és csapata mindent megtesz azért, hogy a lehető legerősebb teljesítményt nyújtsák ezen a kiélezett hétvégén.

Csuti Zoltán és csapata magabiztosan vágnak neki a versenynek

Fotó: Beküldött fotó

Aki teheti, akár személyesen is figyelemmel kísérheti a futam eseményeit a pálya mellől, de otthonról is szurkolhatunk Csuti Zoltánnak és csapatának. A versenyhétvége történéseiről Zoltán közösségi oldalain lehet majd első kézből értesülni.