Ismét vezeti a bajnokságot Csuti Zoltán, a halasi autóversenyző címvédésre készül – galériával

Fordulatos és kihívásokkal teli versenyhétvégét követően Csuti Zoltán átvette a vezetést a Swift Cup Europe 2025-ös bajnokságában. A csehországi Autodrom Most pályán nyújtott kiváló teljesítménye révén állhatott a tabella élére. Az ismert autóversenyző 2024-ben megnyerte Swift Cup Europe bajnokságot. Csuti Zoltánt arra kértük értékelje az idei szezonját, ami a félidőnél tart.

Csuti Zoltán autóversenyző Csehországban aratott sikere után vezeti a Swift Cup Europe 2025-ös bajnokságát

Fotó: Beküldött fotó

A magyar autóversenyző újra vezeti a tabellát

A tavalyi mosti versenyhétvége emléke nem volt kedvező számára, miután technikai problémák hátráltatták a szereplését. Az idei visszatérés célja egyértelmű volt: a revans és értékes bajnoki pontok megszerzése. Ez maradéktalanul sikerült is: bár a szabadedzések és az időmérő nem a tervek szerint alakultak, a három, fizikálisan és mentálisan is megterhelő futamon két győzelmet aratott, ezzel nemcsak a hétvége egyik legeredményesebb pilótája lett, hanem átvette a vezetést a bajnokságban is.

– Hatalmas köszönettel tartozom a csapatomnak, a családomnak és támogatóimnak. Nélkülük ez az eredmény nem születhetett volna meg – nyilatkozta a verseny után Csuti Zoltán.

Szimulátorból a valóságba

Csuti Zoltán autóversenyzői pályafutása nem a versenypályán, hanem a szimulátorok világában kezdődött. A fordulópont 2020-ban érkezett el, amikor a Michelisz Norbert nevével fémjelzett NextMichelisz tehetségkutatóban több mint 4000 jelentkező közül a 2. helyen végzett. Ez a kiváló eredmény lehetőséget nyitott számára arra, hogy valódi versenyautóval, éles körülmények között is bizonyítson.

A következő években a Swift Cup Europe mezőnyében indult – kezdetben csak a magyarországi futamokon –, majd 2024-ben már teljes szezonban versenyzett. A tavalyi év csúcspontját a bajnoki cím megszerzése jelentette, amely azóta is pályafutása egyik legfontosabb mérföldköve.

A háttér, ami nélkül nem menne

A neves sportoló elmondta: az autósport az egyik legköltségesebb sportág, ezért számára mindig is komoly kihívást jelentett a szükséges anyagi háttér előteremtése.

– Szerencsésnek mondhatom magam, hogy az idei évre több mint 20 támogató állt mellénk. Emellett a családom és a barátaim támogatása nélkül elképzelhetetlen lenne mindez. Hálás vagyok, hogy az álmomat élhetem – jegyezte meg.