augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Négyet rúgott a Csólyospálos és a Vadkert is

Címkék#labdarúgás#Csólyospálos FSE#soltvadkerti te#edzőmeccs

A hétvégén két vármegyei első osztály csapat, a Csólyospálos és a Soltvadkert vívott felkészülési mérkőzést egymással a Csólyospálos otthonában. A mérkőzés 4-4-es döntetlenre végződött.

Vincze Miklós

A vármegyei első osztályú újonc Csólyospálosnak ez volt az első felkészülési mérkőzése. Az augusztus 23-i rajtig egyébként még három meccset fog vívni az újonc, kettőt hazai pályán, egyet Kiskunfélegyházán. Az ellenfél a jó erőkből álló, a vármegye egyben hosszú évek óta tősgyökeres, karakteres Soltvadkert volt A találkozó érdekessége, hogy a meccset a magyar válogatott Ádám Martin a helyszínen tekintette meg.

Ádám Martin is kilátogatott a meccsre, a Csólyospálos első edzőmeccsét játszotta,
Ádám Martin civilben, csólyospálosi játékosok körében.
Forrás: Csólyospálos

– Jó iramú, tanulságos találkozón vagyunk túl egy jó erőkből álló Soltvadkert ellen – értékelt a meccset követően Ábrahám-Furus Gergő, a Csólyospálos szakvezetője. - A mérkőzésen bemutatkozott a felnőttek között Répás Marci, illetve három év után ismét szerepelt a csapatban Telek János. A meccset megtekintő Ádám Martin biztosított bennünket arról, hogy jó úton haladunk, de a Csólyospálosra történő átigazolása egyelőre nem releváns.

– Azt kértem a srácoktól, hogy kemény munka van a hátuk mögött, de ez a mérkőzés is eredménytől függetlenül a munkáról szól, és így is építettem fel a taktikát, elrejtve benne a kondicionális edzést – értékelt Huszty Dániel, a Vadkert vezetőedzője. - Egészen magas szinten az első félidőben sikerült is támadásban ezt teljesíteni, szinte mindössze egy-egy kontrát engedélyeztünk az ellenfélnek, amiben nyilván rejlett kockázat. Külön kiemelném, hogy egy végtelenül korrekt és szimpatikus fiatal csapat a Csólyospálos, akit ezúttal is üdvözlök a ligában és külön öröm, hogy focizni akaró fiatal társaságról van szó. A második félidő viszont egy teljes fordulatot vett, támadásban így is voltak lehetőségeink, de a védekezésünk egészen katasztrofális és felelőtlen dolgokat művelt, ami meg is bosszulta magát. Az eddig mindig jól működő szervezettség mintha teljesen összeomlott volna. Nem teljesen az eredmény miatt, hanem inkább a hozzáállás és a motiváció terén tapaszalt hiányosság miatt jeleztem a csapatnak, hogy ez teljesen elfogadhatatlan. Remélem tanulunk belőle, mert a támadójátékunk rendeződni látszik, viszont a védekezésünk több kérdőjelet tesz fel nekem. A cserék se úgy álltak be, mint akik szeretnének betörni a kezdőbe. Van két hét, hogy rendbe tegyem a fejeket, de így vagy úgy ezt, amit ma láttam, még egyszer nem szeretném látni, mert nem méltó a csapathoz és a fejlődés szempontjából is abszolút nem jó ez az irányvonal. A célunk a tabella első fele és én olyan csapatot akarok látni, aki ezért mindent megtesz, focizni szeretne, de közben stabil és rendezett – mondta Huszty Dániel.

Csólyospálos-Soltvadkerti TE Soltút 4-4 (1-1)

Csólyospálos: Andóczi-Balog - Katona, Lukács, Kertész, Telek - Harkai, Ábrahám-Furus, Kovács - Magyar, Tóth, Patyi D.

Cserék: Elekes, Menyhárt, Répás

Soltvadkerti TE Soltút: Eifert, Áman, Gráczer, Plichta, Rácz, Bányai, Májer, Kovács P, Huszka, Farkas, Huszty. 

Cserék: Frittmann, Horváth G., Supka, Gszelmann, Nagy A.

Gólszerzők: Patyi D. 2, Kovács K., Tóth D. illetve Farkas, Bányai, Gszelmann, Huszka. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu