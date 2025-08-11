Négyet rúgott a Csólyospálos és a Vadkert is

A vármegyei első osztályú újonc Csólyospálosnak ez volt az első felkészülési mérkőzése. Az augusztus 23-i rajtig egyébként még három meccset fog vívni az újonc, kettőt hazai pályán, egyet Kiskunfélegyházán. Az ellenfél a jó erőkből álló, a vármegye egyben hosszú évek óta tősgyökeres, karakteres Soltvadkert volt A találkozó érdekessége, hogy a meccset a magyar válogatott Ádám Martin a helyszínen tekintette meg.

Ádám Martin civilben, csólyospálosi játékosok körében.

Forrás: Csólyospálos

– Jó iramú, tanulságos találkozón vagyunk túl egy jó erőkből álló Soltvadkert ellen – értékelt a meccset követően Ábrahám-Furus Gergő, a Csólyospálos szakvezetője. - A mérkőzésen bemutatkozott a felnőttek között Répás Marci, illetve három év után ismét szerepelt a csapatban Telek János. A meccset megtekintő Ádám Martin biztosított bennünket arról, hogy jó úton haladunk, de a Csólyospálosra történő átigazolása egyelőre nem releváns.

– Azt kértem a srácoktól, hogy kemény munka van a hátuk mögött, de ez a mérkőzés is eredménytől függetlenül a munkáról szól, és így is építettem fel a taktikát, elrejtve benne a kondicionális edzést – értékelt Huszty Dániel, a Vadkert vezetőedzője. - Egészen magas szinten az első félidőben sikerült is támadásban ezt teljesíteni, szinte mindössze egy-egy kontrát engedélyeztünk az ellenfélnek, amiben nyilván rejlett kockázat. Külön kiemelném, hogy egy végtelenül korrekt és szimpatikus fiatal csapat a Csólyospálos, akit ezúttal is üdvözlök a ligában és külön öröm, hogy focizni akaró fiatal társaságról van szó. A második félidő viszont egy teljes fordulatot vett, támadásban így is voltak lehetőségeink, de a védekezésünk egészen katasztrofális és felelőtlen dolgokat művelt, ami meg is bosszulta magát. Az eddig mindig jól működő szervezettség mintha teljesen összeomlott volna. Nem teljesen az eredmény miatt, hanem inkább a hozzáállás és a motiváció terén tapaszalt hiányosság miatt jeleztem a csapatnak, hogy ez teljesen elfogadhatatlan. Remélem tanulunk belőle, mert a támadójátékunk rendeződni látszik, viszont a védekezésünk több kérdőjelet tesz fel nekem. A cserék se úgy álltak be, mint akik szeretnének betörni a kezdőbe. Van két hét, hogy rendbe tegyem a fejeket, de így vagy úgy ezt, amit ma láttam, még egyszer nem szeretném látni, mert nem méltó a csapathoz és a fejlődés szempontjából is abszolút nem jó ez az irányvonal. A célunk a tabella első fele és én olyan csapatot akarok látni, aki ezért mindent megtesz, focizni szeretne, de közben stabil és rendezett – mondta Huszty Dániel.